Евгений Цирулев делает ставку на орошаемое земледелие

Активное внедрение современных технологий выращивания картофеля, овощей и зерновых, инвестиции в модернизацию и развитие производства, грамотный и рачительный подход - визитная карточка этого крестьянско-фермерского хозяйства.
В Приволжском районе нет, наверное, никого, кто не слышал бы про крестьянско-фермерское хозяйство Е. П. Цирулева. Орошаемое земледелие, которым оно занимается, — еще не раскрытый до конца потенциал нашего богатого края. Однако тем, кто любит и умеет работать, щедрая земля Приволжья уже приносит свои дары. Крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Павловича Цирулева было образовано в начале 2003 года. Сегодня здесь работают больше 130 человек, в обработке находится более 7 тысяч га земли.
"Мы стараемся своей работой отдать дань уважения своим отцам и дедам, которые работали на этой земле, создали здесь в 80–90-е годы систему интенсивного земледелия. И хотя в середине 90-х годов многое было утрачено, потом нам постепенно удалось не только восстановить производство, но и развить его. Сейчас бизнес в сельском хозяйстве вести можно, и вполне успешно. Хорошие результаты показывают те хозяйства, которые не стоят на месте, развиваются, внедряют новые технологии, вкладывают в производство силы и средства", — говорит Е. П. Цирулев.
И его хозяйство действительно не стоит на месте. Сегодня оно в ряду высокотехнологичных предприятий губернии. Хозяйство специализируется на орошаемом земледелии — в первую очередь, на выращивании картофеля, овощей, сои и зерновых культур. Семена для посадки используют пока импортные, но в планах — организовать собственное воспроизводство семенного материала. Внедрение современных технологий орошения, использование специализированной техники и технологии капельного орошения позволяют контролировать и регулировать полив и создавать таким образом оптимальные условия для выращивания различных культур. "Мы можем планировать орошение и выращивать именно те культуры, которые востребованы в данный момент", — пояснил Е. П. Цирулев.
Здесь не ограничиваются традиционными картофелем, морковью и луком — современные технологии полива позволяют работать и с другими культурами. Однако с каждым годом все острее встает проблема полива. Мелиоративная система, которая находится в федеральной собственности, ветшает, и Цирулев вынужден выделять на ремонт собственные средства. Их потом, конечно, компенсируют, но разрыва по кассе не избежать. Свободных денег в хозяйстве нет, а получить льготный кредит сложно.
Продукция КФХ Е. П. Цирулева сегодня более чем востребована. Это первое хозяйство Приволжского района и одно из первых в области, которое стало поставлять выращенные на полях региона овощи и картофель в крупные торговые сети. Сегодня хозяйство сотрудничает практически со
всеми местными, региональными и федеральными сетями. Залог успеха — не только высокое качество продукции, но и грамотная организация работы. Действующая современная линия предпродажной подготовки овощей, где их сортируют, моют и фасуют, большие складские площади, собственный парк автомобилей с термобудками для доставки — все это позволяет удовлетворить запросы торговых сетей.
"Чтобы получать эффект, нужно сначала инвестировать в производство. Наша задача — поставлять в сети свежие качественные овощи, в пользу которых делали бы свой выбор покупатели", — убежден Е. П. Цирулев.
Безусловно, главное богатство хозяйства — это грамотный, сплоченный и высокопрофессиональный коллектив. Работники хозяйства постоянно повышают квалификацию, изучают новые сельскохозяйственные технологии и перенимают лучший российский и зарубежный опыт, внедряя его на приволжской земле.
Последние комментарии
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