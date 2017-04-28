Жителя Шигонского района осудили на шесть с половиной лет за убийство собутыльника

В Шигонском районе суд вынес приговор Сергею Подопригора, которого обвиняли в убийстве, сообщает прокуратура Самарской области.

5 декабря 2016 г. мужчина в своем доме в с. Березовка выпивал со знакомым и из-за возникшей неприязни нанес ему острым твердым предметом смертельные колото-резаные ранения груди. Чтобы скрыть следы преступления, Подопригора засыпал тело жертвы снегом возле надворных построек.

Суд приговорил мужчину к шести с половиной годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.