Первый этап благоустройства и озеленения территории около "Самара Арены" обойдется в 28,2 млн рублей

15 мая завершится прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит первый этап работ по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".
Речь идет об участке в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической, сообщается на сайте госзакупок.
Кроме благоустройства территории, подрядчик должен будет переустроить кабельные линии до 31 августа 2017 года. На это выделят 28,2 млн рублей из областной казны.
Итоги подведут 22 мая.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(