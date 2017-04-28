В Южном городе появится поликлиника на 250 посещений в смену

26 мая определят подрядчика, который построит поликлинику в Южном городе Волжского района, сообщается на сайте госзакупок.
Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной. Победившая компания обязуется все успеть до 15 декабря 2017 года. На это ей предоставят 313,2 млн рублей из федеральной и областной казны.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 мая.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.