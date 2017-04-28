Прокуратура добилась расторжения фиктивного брака жительницы Отрадного и мигранта

Отрадненский городской суд расторг брак местной жительницы и гражданина Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

22 июля 2016 г. россиянка и иностранец поженились. Но при проверке надзорное ведомство выяснило, что супруги никогда не жили вместе и не имели общего хозяйства.

Муж и жена сами рассказали, что вступили в брак лишь ради приобретения мужчиной разрешения на временное проживание, а в дальнейшем и гражданства РФ.

Областной суд оставил это решение без изменения.