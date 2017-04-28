Прокуратура добилась расторжения фиктивного брака жительницы Отрадного и мигранта

Отрадненский городской суд расторг брак местной жительницы и гражданина Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
22 июля 2016 г. россиянка и иностранец поженились. Но при проверке надзорное ведомство выяснило, что супруги никогда не жили вместе и не имели общего хозяйства.
Муж и жена сами рассказали, что вступили в брак лишь ради приобретения мужчиной разрешения на временное проживание, а в дальнейшем и гражданства РФ.
Областной суд оставил это решение без изменения.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.