16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прицепной опрыскиватель John Deere cерии М700 гарантирует успех в защите растений С "Чистым полем" доступен высокий урожай "ВолгаСемМаркет" продолжает увеличивать производство элитных семян зерновых "Станция агрохимической службы "Самарская" знает о почвах все Самарская область полностью готова к проведению весенней посевной кампании

Растениеводство АПК и пищепром

В хозяйство Петра Павлова охотно идет молодежь

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати

Приволжский район богат людьми трудолюбивыми. В их числе - предприниматель со стажем П.В.Павлов. На прошлой неделе Волга Ньюс побывал у него в гостях.

Фото: Фото предоставлено автором

Все - для дела

Свои владения хозяин показывает с гордостью. Участок земли в поселке Новоспасском, на котором построено зернохранилище и стоит техника, является его собственностью - не каждый предприниматель может таким похвастаться. Два трактора "Кировец" К-700, три тяжелых трактора Т-150, три "КамАЗа" с прицепами, шесть "Беларусов", погрузчик, стогомет и другое оборудование - все это, как и должно быть у рачительного хозяина, давно готово к посевной. "Осенью прошлого года заменил механические весы на электронные, - рассказывает фермер, проходя по складу. - Здесь поставлю зерноочистительную машину - она уже куплена".

Еще один неотъемлемый элемент производства - большая мастерская, где при необходимости починят и поправят технику. "Вот этот токарный станок уникален, - говорит Павлов. - Таких в районе было всего три, два из них сейчас в неисправном состоянии на разных предприятиях, а этот - рабочий. На нем можно обрабатывать крупногабаритные детали длиной до 10 метров, ко мне многие за этим обращаются". А еще в мастерской стоит кузница с механическим молотом - тоже штучный экземпляр. И все это нужно хозяину не для коллекции, а исключительно для дела.

А своеобразную коллекцию из множества грамот, дипломов и благодарственных писем можно увидеть на стене мастерской - за годы работы Петр Васильевич не раз был отмечен органами власти различных уровней, от районного до федерального. Правда, лучшей своей наградой считает высокий урожай, стабильный коллектив, крепкие отношения с партнерами и достойное качество своей продукции.

Кроме работы в поле и обслуживания техники, у хозяина много и других забот: завершить ремонт крыши зернохранилища и мастерской, приобрести новое оборудование.

Урожай не подводит

Делом своим Петр Васильевич занимается всю жизнь - теперь он уже ветеран труда федерального значения. Прежде чем стать фермером, работал агрономом, главным агрономом в разных крупных хозяйствах района. А в 2002 году, когда совхоз развалился, решился на самостоятельное плавание и в этом году зимой будет праздновать 15-летие своего детища. Площадью хозяйство прирастало постепенно, и сегодня Павлов обрабатывает уже 2,5 тысячи га земли, из них 266 берет в аренду у районной администрации. В целом - это пятое-шестое место среди фермерских хозяйств Приволжского района. Справляется силами десятка постоянных работников, еще столько же требуется сезонных. Охотно к нему идет работать и молодежь - здесь есть чему поучиться. Сейчас на полях павловского хозяйства возделываются в основном зерно и подсолнечник. Сдает продукцию фермер на Обшаровский элеватор, Бе-зенчукский комбикормовый завод, другие предприятия, сотрудничает с посредниками.

Правда, цена, которую дают покупатели за килограмм зерна, фермеров не радует, да и система оценки качества оставляет много вопросов. По словам Павлова, нередко продовольственное зерно принимают по стоимости фуражного, а это сильно бьет по карману. Хорошо, что урожай в последние годы не подводит - в прошлом, например, Павлов собрал в среднем по 22 центнера с гектара.
"Чтобы от земли была отдача, ее любить надо", - считает фермер. В тех же традициях Петр Васильевич воспитал и сына Максима - тот уже пять лет работает в семейном предприятии. Пополнила ряды коллектива и невестка - она занимается бухгалтерией. Для них фермер построил дом в центре Приволжья. Возможно, в скором времени в районе станут говорить о династии Павловых, ведь ее основатель - заботливый отец и любящий дед трех внуков Петр Васильевич - планирует рано или поздно передать дела наследникам: "Благодаря мне они поняли, что работать на земле и работать на себя - это правильное решение".

П.В.Павлов, предприниматель:

- Каждый работник КФХ получает ежемесячно по 10 мешков (400 кг) "дробленки", которая идет на корм скоту в их личных подсобных хозяйствах.

Такой способ мотивации дает свои результаты: проблем с набором сезонных рабочих у меня нет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Никита Никитин 28 февраля 2017 15:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 13:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 14:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 19:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

михаил вдовин 05 ноября 2014 14:45 В Самарской области овощи подорожали в среднем на 7%

Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.

Фото на сайте

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Виктор Альтергот посетил Большеглушицкий район, где объявлен режим ЧС

Виктор Альтергот посетил Большеглушицкий район, где объявлен режим ЧС

Посевную в регионе планируют завершить до 9 мая

Посевную в регионе планируют завершить до 9 мая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30