В хозяйство Петра Павлова охотно идет молодежь

Приволжский район богат людьми трудолюбивыми. В их числе - предприниматель со стажем П.В.Павлов. На прошлой неделе Волга Ньюс побывал у него в гостях.

Все - для дела

Свои владения хозяин показывает с гордостью. Участок земли в поселке Новоспасском, на котором построено зернохранилище и стоит техника, является его собственностью - не каждый предприниматель может таким похвастаться. Два трактора "Кировец" К-700, три тяжелых трактора Т-150, три "КамАЗа" с прицепами, шесть "Беларусов", погрузчик, стогомет и другое оборудование - все это, как и должно быть у рачительного хозяина, давно готово к посевной. "Осенью прошлого года заменил механические весы на электронные, - рассказывает фермер, проходя по складу. - Здесь поставлю зерноочистительную машину - она уже куплена".

Еще один неотъемлемый элемент производства - большая мастерская, где при необходимости починят и поправят технику. "Вот этот токарный станок уникален, - говорит Павлов. - Таких в районе было всего три, два из них сейчас в неисправном состоянии на разных предприятиях, а этот - рабочий. На нем можно обрабатывать крупногабаритные детали длиной до 10 метров, ко мне многие за этим обращаются". А еще в мастерской стоит кузница с механическим молотом - тоже штучный экземпляр. И все это нужно хозяину не для коллекции, а исключительно для дела.

А своеобразную коллекцию из множества грамот, дипломов и благодарственных писем можно увидеть на стене мастерской - за годы работы Петр Васильевич не раз был отмечен органами власти различных уровней, от районного до федерального. Правда, лучшей своей наградой считает высокий урожай, стабильный коллектив, крепкие отношения с партнерами и достойное качество своей продукции.

Кроме работы в поле и обслуживания техники, у хозяина много и других забот: завершить ремонт крыши зернохранилища и мастерской, приобрести новое оборудование.

Урожай не подводит

Делом своим Петр Васильевич занимается всю жизнь - теперь он уже ветеран труда федерального значения. Прежде чем стать фермером, работал агрономом, главным агрономом в разных крупных хозяйствах района. А в 2002 году, когда совхоз развалился, решился на самостоятельное плавание и в этом году зимой будет праздновать 15-летие своего детища. Площадью хозяйство прирастало постепенно, и сегодня Павлов обрабатывает уже 2,5 тысячи га земли, из них 266 берет в аренду у районной администрации. В целом - это пятое-шестое место среди фермерских хозяйств Приволжского района. Справляется силами десятка постоянных работников, еще столько же требуется сезонных. Охотно к нему идет работать и молодежь - здесь есть чему поучиться. Сейчас на полях павловского хозяйства возделываются в основном зерно и подсолнечник. Сдает продукцию фермер на Обшаровский элеватор, Бе-зенчукский комбикормовый завод, другие предприятия, сотрудничает с посредниками.

Правда, цена, которую дают покупатели за килограмм зерна, фермеров не радует, да и система оценки качества оставляет много вопросов. По словам Павлова, нередко продовольственное зерно принимают по стоимости фуражного, а это сильно бьет по карману. Хорошо, что урожай в последние годы не подводит - в прошлом, например, Павлов собрал в среднем по 22 центнера с гектара.

"Чтобы от земли была отдача, ее любить надо", - считает фермер. В тех же традициях Петр Васильевич воспитал и сына Максима - тот уже пять лет работает в семейном предприятии. Пополнила ряды коллектива и невестка - она занимается бухгалтерией. Для них фермер построил дом в центре Приволжья. Возможно, в скором времени в районе станут говорить о династии Павловых, ведь ее основатель - заботливый отец и любящий дед трех внуков Петр Васильевич - планирует рано или поздно передать дела наследникам: "Благодаря мне они поняли, что работать на земле и работать на себя - это правильное решение".

П.В.Павлов, предприниматель:

- Каждый работник КФХ получает ежемесячно по 10 мешков (400 кг) "дробленки", которая идет на корм скоту в их личных подсобных хозяйствах.

Такой способ мотивации дает свои результаты: проблем с набором сезонных рабочих у меня нет.