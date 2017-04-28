В хозяйство Петра Павлова охотно идет молодежь

Приволжский район богат людьми трудолюбивыми. В их числе - предприниматель со стажем П.В.Павлов. На прошлой неделе Волга Ньюс побывал у него в гостях.
Все - для дела
Свои владения хозяин показывает с гордостью. Участок земли в поселке Новоспасском, на котором построено зернохранилище и стоит техника, является его собственностью - не каждый предприниматель может таким похвастаться. Два трактора "Кировец" К-700, три тяжелых трактора Т-150, три "КамАЗа" с прицепами, шесть "Беларусов", погрузчик, стогомет и другое оборудование - все это, как и должно быть у рачительного хозяина, давно готово к посевной. "Осенью прошлого года заменил механические весы на электронные, - рассказывает фермер, проходя по складу. - Здесь поставлю зерноочистительную машину - она уже куплена".
Еще один неотъемлемый элемент производства - большая мастерская, где при необходимости починят и поправят технику. "Вот этот токарный станок уникален, - говорит Павлов. - Таких в районе было всего три, два из них сейчас в неисправном состоянии на разных предприятиях, а этот - рабочий. На нем можно обрабатывать крупногабаритные детали длиной до 10 метров, ко мне многие за этим обращаются". А еще в мастерской стоит кузница с механическим молотом - тоже штучный экземпляр. И все это нужно хозяину не для коллекции, а исключительно для дела.
А своеобразную коллекцию из множества грамот, дипломов и благодарственных писем можно увидеть на стене мастерской - за годы работы Петр Васильевич не раз был отмечен органами власти различных уровней, от районного до федерального. Правда, лучшей своей наградой считает высокий урожай, стабильный коллектив, крепкие отношения с партнерами и достойное качество своей продукции.
Кроме работы в поле и обслуживания техники, у хозяина много и других забот: завершить ремонт крыши зернохранилища и мастерской, приобрести новое оборудование.
Урожай не подводит
Делом своим Петр Васильевич занимается всю жизнь - теперь он уже ветеран труда федерального значения. Прежде чем стать фермером, работал агрономом, главным агрономом в разных крупных хозяйствах района. А в 2002 году, когда совхоз развалился, решился на самостоятельное плавание и в этом году зимой будет праздновать 15-летие своего детища. Площадью хозяйство прирастало постепенно, и сегодня Павлов обрабатывает уже 2,5 тысячи га земли, из них 266 берет в аренду у районной администрации. В целом - это пятое-шестое место среди фермерских хозяйств Приволжского района. Справляется силами десятка постоянных работников, еще столько же требуется сезонных. Охотно к нему идет работать и молодежь - здесь есть чему поучиться. Сейчас на полях павловского хозяйства возделываются в основном зерно и подсолнечник. Сдает продукцию фермер на Обшаровский элеватор, Бе-зенчукский комбикормовый завод, другие предприятия, сотрудничает с посредниками.
Правда, цена, которую дают покупатели за килограмм зерна, фермеров не радует, да и система оценки качества оставляет много вопросов. По словам Павлова, нередко продовольственное зерно принимают по стоимости фуражного, а это сильно бьет по карману. Хорошо, что урожай в последние годы не подводит - в прошлом, например, Павлов собрал в среднем по 22 центнера с гектара.
"Чтобы от земли была отдача, ее любить надо", - считает фермер. В тех же традициях Петр Васильевич воспитал и сына Максима - тот уже пять лет работает в семейном предприятии. Пополнила ряды коллектива и невестка - она занимается бухгалтерией. Для них фермер построил дом в центре Приволжья. Возможно, в скором времени в районе станут говорить о династии Павловых, ведь ее основатель - заботливый отец и любящий дед трех внуков Петр Васильевич - планирует рано или поздно передать дела наследникам: "Благодаря мне они поняли, что работать на земле и работать на себя - это правильное решение".
П.В.Павлов, предприниматель:
- Каждый работник КФХ получает ежемесячно по 10 мешков (400 кг) "дробленки", которая идет на корм скоту в их личных подсобных хозяйствах.
Такой способ мотивации дает свои результаты: проблем с набором сезонных рабочих у меня нет.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.