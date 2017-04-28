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Растениеводство АПК и пищепром

Александр Измайлов специализируется на выращивании зерновых

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Екатериновка Приволжского района живет семейство Измайловых. Глава Александр Юрьевич всю трудовую жизнь посвятил земле. Свое хозяйство - одно из самых крепких в районе - начинал поднимать с нуля.

Фото: Фото предоставлено автором

В прежние времена А. Ю. Измайлов (на фото в центре) работал шофером, скотником на ферме, а в конце 90-х стал фермером. "У меня нет специального образования, весь путь я прошел сам, учился на своих победах и ошибках, — рассказывает предприниматель. — Начал в 1998 году с 10 гектаров земли, объединив два земельных пая — свой и своей матери. Техники своей не было, с трактором на первых порах помогал односельчанин Иван Крайнов. Всю работу мы выполняли своими силами — я, жена Ольга, сыновья Юрий и Дмитрий.

К принятию такого решения Измайлова подтолкнула и экономическая ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве на тот момент, и состояние здоровья — нужно было уходить с тяжелой работы в совхозе. Как теперь смеется Александр Юрьевич, организовав свое крестьянское фермерское хозяйство, "ушел на легкую".

Технику он знает и любит с детства, всю агрономию тоже ведет сам. Со временем площадь обрабатываемых земель выросла до 2600 га.

"Выращиваем зерновые, подсолнечник, ячмень, — рассказывает Измайлов. — Сегодня делаем акцент на озимые. Пшеницу растим третьего класса — это довольно высокое качество".
Хозяйство имеет стабильные партнерские связи, в том числе осуществляет прямые поставки семян подсолнечника на Безенчукский маслозавод, что дает право на получение субсидии из областного бюджета.

Не прочь Александр Юрьевич воспользоваться и кредитными предложениями от банков. Только не всегда этот опыт оказывается успешным. "Еще в октябре я перечислил деньги за комбайн "Полесье", для этого 3,5 млн  взял в кредит. Должны были поставить в течение месяца, а комбайна нет до сих пор. Это ломает нам все планы, машина нужна сегодня, а еще лучше — вчера", — сетует Измайлов. Есть проблемы и с получением кредитов по льготным ставкам, и с  оформлением собственности на землю. "Нам бы только не мешали — тогда мы выживем", — говорит Александр Юрьевич.

Забот по весне у предпринимателей на селе хоть отбавляй. Кроме подготовки земли к предстоящему севу, надо и текущие дела не запускать. Сейчас на территории хозяйства обустраивается столовая для работников. В планах фермера отремонтировать гаражи для техники, подсобные помещения. Покрыть территорию навесом, где будет стоять техника.

Сыновья намерены продолжать дело родителей — Юрий и сейчас трудится с ними рука об руку, а Дмитрий планирует вернуться в Екатериновку на будущий год после окончания вуза. Кстати, это будет его второе высшее образование. Наверное, это и есть призвание, когда тяга к земле сильнее.

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