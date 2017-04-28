Николай Меркушкин: "Мы должны делать максимум возможного для защиты интересов человека-труженика"

В пятницу, 28 апреля, в Самарском театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда. Мероприятие проводится пятый год по инициативе губернатора области Николая Меркушкина.

В зале собралось более 1000 человек - это нефтяники, строители, врачи, аграрии - представители крупнейших трудовых коллективов, ветераны войны и труда.

Открыл мероприятие губернатор области Николай Меркушкин. "Вот уже много лет этот замечательный праздник объединяет людей. Первомай утверждает ценность труда, солидарность трудящихся и единение общества", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в сложившей международной обстановке самарцы не могут позволить себе быть слабыми и разобщенными. "Всех нас объединяет желание видеть нашу Родину могучей, независимой, процветающей страной. Добиться этой цели можно только вместе. И только честным, созидательным трудом", - сказал глава региона.

Он отметил, что людям труда сегодня уделяется большое внимание. Четыре года назад президент РФ Владимир Путин вернул звание "Герой Труда". На региональном уровне появилась государственная награда - почетный знак Трудовой Славы и почетные звания Самарской области.

Также по инициативе главы региона возродилась традиция чествования лучших профессионалов и трудовых династий. Так, уже в пятый раз в области проводится конкурс "Профессионал года". В этом году в его номинациях победили 66 человек. 1 мая они возглавят праздничную колонну и торжественно пройдут по площади Куйбышева. "Мы и дальше будем прививать нашему обществу должное уважение к человеку труда, поддерживать в людях созидательное начало", - подчеркнул губернатор.

Дальнейшее развитие региона невозможно без высокопрофессиональных кадров. "Мы должны делать максимум возможного для защиты интересов человека-труженика", - подчеркнул губернатор.

В числе главных задач региона он видит повышение качества жизни, уровня заработной платы, привлечение на предприятия молодежи. Успехи в этих направлениях уже есть. На начало 2017 года уровень занятости в области составил почти 67%. Это выше, чем в России (65,6%) и Приволжском федеральном округе (65,2%). При этом уровень общей безработицы в регионе - один из самых низких в стране и равен 3,7%.

После приветствия глава региона приступил к церемонии награждения. Звания "Заслуженный машиностроитель РФ" удостоился слесарь механосборочных работ ОАО "Металлист-Самара" Владимир Сысов, заслуженным врачом России стал заведующий отделением гнойной хирургии ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №8" Алексей Боклин, звание "Заслуженный работник сельского хозяйства" получил исполнительный директор ООО "Вега" Сызранского района области Михаил Котов.

Последний поблагодарил губернатора за пристальное внимание к развитию агропрома. "Благодаря вам сельское хозяйство в последние годы вырвалось в десятку сильнейших в стране", - сказал награжденный.

Еще шесть человек получили крупные региональные награды, включая почетный знак Трудовой славы.

Не обошлось и без трудовых династий, чествование которых стало доброй традицией. Под аплодисменты на сцену поднялась семья Потаповых, несколько поколений которой работают на ПАО "Кузнецов". Общий трудовой стаж Потаповых составляет более 300 лет.

"Наша трудовая династия началась с моего папы, Алексея Антоновича Потапова. Он приехал в Самару в 1941 году, когда завод только эвакуировали из Москвы. Все это время он передавал нам свою любовь к предприятию, рассказывал, как он строил его, как жил в землянке. Поэтому, когда мы окончили школу, выбор был один - продолжать папино дело", - рассказала глава семьи Надежда Костяева, проработавшая на заводе 48 лет. Из рук глав региона Потаповы получили родословную книгу и сертификат на выплату 500 тыс. рублей.

Самым трогательным блоком программы стало чествование тружеников прошлых лет. Самарская область - один из немногих регионов, где проживают 38 Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы. На сцену поднялись 14 человек, включая Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Появление прославленных земляков зал встречал стоя.

"Ни один регион (кроме, пожалуй, нашей столицы) не может вывести на сцену такое созвездие великих людей: Герой Советского Союза, Герои Социалистического Труда, а в зале - еще и Герои России. Вот какова Самарская земля, ее человеческий капитал, - сказал глава региона. - Мы кланяемся в пояс за то, что вы прославили страну на весь мир. Первые полеты в космос, первые автомобили на тольяттинском конвейере, знаменитая "Нива", которая сегодня продается в 20 странах мира, - все это сделано вашими руками".

Ответное слово от героев сказал почетный гражданин области, директор Куйбышевского металлургического завода Максим Оводенко. "Я хочу поблагодарить губернатора за то, что он день и ночь трудится на благо Самарского региона. Давайте 1 и 9 мая сплотимся под его руководством и пройдем колоннами по улицам нашего города. Если мы будем сплоченными, то нас никому не удастся разобщить и задавить", - подчеркнул Оводенко.

В заключение состоялось награждение победителей конкурса "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда", проводившегося Федерацией профсоюзов Самарской области. Почетные знамена получили коллективы ПАО "АвтоВАЗ", Самарского онкологического диспансера, АО "Авиаагрегат", АО "Самаранефтегаз", администрации Новокуйбышевска, отрадненской гимназии "Гармония".