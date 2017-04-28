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Муниципалитеты Экономическая политика

Новые самарские трамваи и автобусы опять стали предметом исков о просроченных платежах

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражной суд Самарской области подан очередной иск ЗАО "Межрегиональной лизинговой компании" к МУП "Пассажирский автомобильный транспорт" о взыскании долга по лизинговым платежам и возврате 82 автобусов марки ЛиАЗ-529370.

Договор финансовой аренды на эти автомобили между участниками дела был заключен в конце 2014 года. В иске речь идет о просроченном платеже за январь 2017 г. в размере 14,36 млн руб., а также 5,12 млн руб. пени. В качестве третьих лиц к делу привлекаются администрация Самары и областное министерство промышленности и технологий. Рассмотрение дела отложено на 16 мая.

Также на вторую половину мая перенесено разбирательство по заявлению "Межрегиональной лизинговой компании" к городскому департаменту финансов о взыскании 33,97 млн руб. задолженности по арендным платежам за четвертый квартал 2016 г. по контракту № 0342 00000 115 1266-0209204-01. Этот договор на оплату транспорта для МП "Трамвайно-троллейбусное управление" был заключен в конце 2015 года.

На 24 мая назначено еще и рассмотрение апелляционной жалобы на решение по делу А55-17656/2016 о взыскании с департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства администрации Самары 66,1 млн руб. просроченных лизинговых платежей за июнь–июль 2016 года.

В этом деле городские власти пытались усмирить истца подачей встречного иска на сумму в 330 млн руб., но суд в удовлетворении их требований отказал.

Напомним, иски в арбитраж от "Межрегиональной лизинговой компании" начали поступать еще летом 2016 года. В них компания требовала просроченные выплаты по контрактам, заключенным с мэрией в декабре 2015 года. Договоры общей стоимостью 1,694 млрд руб. на оказание лизинговых услуг по приобретению нового транспорта для внутригородских пассажирских перевозок имеют срок действия 31 октября 2020 г., а лизинговые платежи по ним должны были осуществляться ежемесячно. Но муниципалитет задерживал перечисление средств.

Кроме того, лизинговая компания подала иск о возврате автобусов, поставленных по контракту, подписанному в декабре 2014 года.

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