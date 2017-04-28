Новые самарские трамваи и автобусы опять стали предметом исков о просроченных платежах

В Арбитражной суд Самарской области подан очередной иск ЗАО "Межрегиональной лизинговой компании" к МУП "Пассажирский автомобильный транспорт" о взыскании долга по лизинговым платежам и возврате 82 автобусов марки ЛиАЗ-529370.
Договор финансовой аренды на эти автомобили между участниками дела был заключен в конце 2014 года. В иске речь идет о просроченном платеже за январь 2017 г. в размере 14,36 млн руб., а также 5,12 млн руб. пени. В качестве третьих лиц к делу привлекаются администрация Самары и областное министерство промышленности и технологий. Рассмотрение дела отложено на 16 мая.
Также на вторую половину мая перенесено разбирательство по заявлению "Межрегиональной лизинговой компании" к городскому департаменту финансов о взыскании 33,97 млн руб. задолженности по арендным платежам за четвертый квартал 2016 г. по контракту № 0342 00000 115 1266-0209204-01. Этот договор на оплату транспорта для МП "Трамвайно-троллейбусное управление" был заключен в конце 2015 года.
На 24 мая назначено еще и рассмотрение апелляционной жалобы на решение по делу А55-17656/2016 о взыскании с департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства администрации Самары 66,1 млн руб. просроченных лизинговых платежей за июнь–июль 2016 года.
В этом деле городские власти пытались усмирить истца подачей встречного иска на сумму в 330 млн руб., но суд в удовлетворении их требований отказал.
Напомним, иски в арбитраж от "Межрегиональной лизинговой компании" начали поступать еще летом 2016 года. В них компания требовала просроченные выплаты по контрактам, заключенным с мэрией в декабре 2015 года. Договоры общей стоимостью 1,694 млрд руб. на оказание лизинговых услуг по приобретению нового транспорта для внутригородских пассажирских перевозок имеют срок действия 31 октября 2020 г., а лизинговые платежи по ним должны были осуществляться ежемесячно. Но муниципалитет задерживал перечисление средств.
Кроме того, лизинговая компания подала иск о возврате автобусов, поставленных по контракту, подписанному в декабре 2014 года.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.