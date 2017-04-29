"АЛЕВ" обеспечит регион натуральным сыром

В 2016 году компания "АЛЕВ" завершила второй этап глобальной реконструкции производства в Ульяновске и в Кошках. Результатом более чем годового периода работы стало обновление производственных и складских помещений и оборудования, запуск новых автоматизированных линий по выпуску продукции. Новыми наименованиями пополнилась и торговая марка "Милье".
"Милье" — уникальный вкус
С момента введения эмбарго на ввоз в Россию продуктов из стран Евросоюза прошло уже несколько лет, и вопрос импортозамещения в сфере продовольствия по-прежнему остается актуальным. АО "АЛЕВ" включилось в производство продуктов, замещающих освободившуюся нишу, в числе первых. Обновление производства, освоение новых технологий оказалось делом трудозатратным, требующим, к тому же, больших финансовых вливаний.
Несколько лет назад предприятие запустило уникальную торговую марку "Милье" — качество дорогих продуктов по доступной цене. Производство стартовало с выпуска сливочного масла с массовой долей жира 82,5%. После введения санкций на молочном рынке премиальное высокожирное сливочное масло какое-то время отсутствовало. Благодаря своим вкусовым характеристикам продукт от "АЛЕВ" в удобной упаковке-масленке очень понравился потребителям и прочно закрепился на рынке. Вместо заморских деликатесов появились и местные сыры, отвечающие высокому стандарту качества, заданному маркой "Милье". В начале этого года установка новой линии по производству сыров позволила компании сделать большой шаг вперед. Объем производства увеличился в 2 раза по сравнению с 2014 годом.
К традиционным сортам полутвердого сыра, таким, как "Российский", "Голландский", "Сливочный", добавились "Тильзитский" и "Гауда".
Гарантия качества продукта
Не секрет, что качество любого продукта зависит от качества сырья. С диетической точки зрения правильно приготовленный сыр — уникальный продукт. Как принято говорить у французов: "Десерт без сыра словно девушка без улыбки". Его состав повторяет состав молока, только с большей концентрацией веществ. В организме человека усваивается 95% белков сыра, 96% жиров и 97% углеводов. Сыр "Милье" содержит много полезных для организма аминокислот. Он богат легкоусвояемыми белками и жирами. В нем много кальция, фосфора, витаминов A и B.
Сыроделие — очень ресурсоемкий процесс: для производства 1 кг сыра необходимо 10 л сырого молока. Каждая партия сырья, поступающая на производство из молочных хозяйств Самарской и соседних областей, проходит строгий входной контроль и обязательный спектр-анализ в лабораториях. Обязательна на производстве предварительная обработка молока-сырья — очистка, деаэрация и термизация. Такие меры и позволяют получить продукт с заданными органолептическими и вкусовыми параметрами и повысить гарантии срока годности.
Новая система управления Hazard Analysis and Critical Control Points (HАССP) обеспечивает бесперебойную работу всех производственных процессов и контроль в любой их точке, включая этапы хранения и реализации продукции. Увеличить срок годности выпускаемого продукта до 6 месяцев компании удалось за счет полной автоматизации процесса изготовления сыров. На всех этапах — с момента сквашивания молока и образования сырного зерна до момента упаковки — используется только конвейерная подача. Так, благодаря автоматической нормализации молочной смеси в потоке, можно получить заданное содержание жира и в ней, и далее в готовом продукте. А солильные бассейны с функцией поддержания концентрации соли на протяжении всего периода посолочного процесса гарантируют равномерное распределение соли в готовом продукте. Именно по этой причине сыры "Милье" обладают исключительным вкусом и соответствуют строгим стандартам качества.
Самым сложным у сыроваров считается процесс созревания, в этот момент образуются рисунок, консистенция, вкус и запах сыра. Используемые на производстве закрытые сырные ванны минимизируют воздействие внешней среды. Удаление следов соляного раствора с помощью автоматической мойки и обсушка сырных блоков помогают предотвратить образование солевой корки и убрать излишнюю влагу — врагов правильного протекания процесса.
Выгода для потребителя
Перед отправкой в магазины готовая продукция "Милье" также проходит спектр-анализ в лаборатории. Помимо весового сыра в блоках для удобства покупателей сыр выпускается в вакуумной упаковке в брусках по 250 г и в слайсах по 150 г. Практичная вакуумная упаковка гарантирует сохранение рисунка сыра, а также чистоту и сохранность продукта на протяжении всего срока годности.
Жители губернии уже успели по достоинству оценить новую продукцию. Появилась она и в соседних регионах, и даже в Удмуртии, Башкирии, Татарстане, Мордовии, Марий Эл и Чувашии, Краснодарском крае и Казахстане. А с конца прошлого года компания начала экспансию на рынок Москвы и Московской области. Теперь этикетки торговой марки "Милье" можно увидеть и в центральном регионе России.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.