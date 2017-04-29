"АЛЕВ" обеспечит регион натуральным сыром

В 2016 году компания "АЛЕВ" завершила второй этап глобальной реконструкции производства в Ульяновске и в Кошках. Результатом более чем годового периода работы стало обновление производственных и складских помещений и оборудования, запуск новых автоматизированных линий по выпуску продукции. Новыми наименованиями пополнилась и торговая марка "Милье".

"Милье" — уникальный вкус

С момента введения эмбарго на ввоз в Россию продуктов из стран Евросоюза прошло уже несколько лет, и вопрос импортозамещения в сфере продовольствия по-прежнему остается актуальным. АО "АЛЕВ" включилось в производство продуктов, замещающих освободившуюся нишу, в числе первых. Обновление производства, освоение новых технологий оказалось делом трудозатратным, требующим, к тому же, больших финансовых вливаний.

Несколько лет назад предприятие запустило уникальную торговую марку "Милье" — качество дорогих продуктов по доступной цене. Производство стартовало с выпуска сливочного масла с массовой долей жира 82,5%. После введения санкций на молочном рынке премиальное высокожирное сливочное масло какое-то время отсутствовало. Благодаря своим вкусовым характеристикам продукт от "АЛЕВ" в удобной упаковке-масленке очень понравился потребителям и прочно закрепился на рынке. Вместо заморских деликатесов появились и местные сыры, отвечающие высокому стандарту качества, заданному маркой "Милье". В начале этого года установка новой линии по производству сыров позволила компании сделать большой шаг вперед. Объем производства увеличился в 2 раза по сравнению с 2014 годом.

К традиционным сортам полутвердого сыра, таким, как "Российский", "Голландский", "Сливочный", добавились "Тильзитский" и "Гауда".

Гарантия качества продукта

Не секрет, что качество любого продукта зависит от качества сырья. С диетической точки зрения правильно приготовленный сыр — уникальный продукт. Как принято говорить у французов: "Десерт без сыра словно девушка без улыбки". Его состав повторяет состав молока, только с большей концентрацией веществ. В организме человека усваивается 95% белков сыра, 96% жиров и 97% углеводов. Сыр "Милье" содержит много полезных для организма аминокислот. Он богат легкоусвояемыми белками и жирами. В нем много кальция, фосфора, витаминов A и B.

Сыроделие — очень ресурсоемкий процесс: для производства 1 кг сыра необходимо 10 л сырого молока. Каждая партия сырья, поступающая на производство из молочных хозяйств Самарской и соседних областей, проходит строгий входной контроль и обязательный спектр-анализ в лабораториях. Обязательна на производстве предварительная обработка молока-сырья — очистка, деаэрация и термизация. Такие меры и позволяют получить продукт с заданными органолептическими и вкусовыми параметрами и повысить гарантии срока годности.

Новая система управления Hazard Analysis and Critical Control Points (HАССP) обеспечивает бесперебойную работу всех производственных процессов и контроль в любой их точке, включая этапы хранения и реализации продукции. Увеличить срок годности выпускаемого продукта до 6 месяцев компании удалось за счет полной автоматизации процесса изготовления сыров. На всех этапах — с момента сквашивания молока и образования сырного зерна до момента упаковки — используется только конвейерная подача. Так, благодаря автоматической нормализации молочной смеси в потоке, можно получить заданное содержание жира и в ней, и далее в готовом продукте. А солильные бассейны с функцией поддержания концентрации соли на протяжении всего периода посолочного процесса гарантируют равномерное распределение соли в готовом продукте. Именно по этой причине сыры "Милье" обладают исключительным вкусом и соответствуют строгим стандартам качества.

Самым сложным у сыроваров считается процесс созревания, в этот момент образуются рисунок, консистенция, вкус и запах сыра. Используемые на производстве закрытые сырные ванны минимизируют воздействие внешней среды. Удаление следов соляного раствора с помощью автоматической мойки и обсушка сырных блоков помогают предотвратить образование солевой корки и убрать излишнюю влагу — врагов правильного протекания процесса.

Выгода для потребителя

Перед отправкой в магазины готовая продукция "Милье" также проходит спектр-анализ в лаборатории. Помимо весового сыра в блоках для удобства покупателей сыр выпускается в вакуумной упаковке в брусках по 250 г и в слайсах по 150 г. Практичная вакуумная упаковка гарантирует сохранение рисунка сыра, а также чистоту и сохранность продукта на протяжении всего срока годности.

Жители губернии уже успели по достоинству оценить новую продукцию. Появилась она и в соседних регионах, и даже в Удмуртии, Башкирии, Татарстане, Мордовии, Марий Эл и Чувашии, Краснодарском крае и Казахстане. А с конца прошлого года компания начала экспансию на рынок Москвы и Московской области. Теперь этикетки торговой марки "Милье" можно увидеть и в центральном регионе России.