Будущий урожай на треть зависит от техники

Специалисты дилерского центра "БеларусЪ" работают в нашем регионе уже более 15 лет и отмечают, что спрос на сельхозмашины огромен. Земледельцы нацелены на высокие урожаи и отдают предпочтение проверенным производителям.

Лучшая техника для земледелия

Рачительный хозяин знает, насколько важно, чтобы в поле исправно работали сеялки, плуги, тракторы и комбайны. В "высокий" сезон, когда каждый день на счету, к выбору сельхозтехники нужно подходить ответственно. Непредвиденные поломки могут обойтись слишком дорого.

Дилерский центр "БеларусЪ" на рынке коммерческого транспорта более 15 лет. Эта группа компаний является официальным дилером ведущих производителей сельскохозяйственной техники, начиная от навесного оборудования и заканчивая зерно- и кормоуборочными комбайнами и тракторами.

Среди брендов, зарекомендовавших себя на российских полях, техника "Палессе" холдинга "Гомсельмаш". Сегодня это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Широкий ассортимент позволяет сельхозпредприятиям с любыми посевными площадями и набором культур выбрать модели, наиболее подходящие к их условиям.

Производственные мощности "Гомсельмаш" позволяют выпускать основные детали и узлы сельхозтехники, что дает возможность контролировать качество, совершенствовать линейку и поддерживать доступные цены на продукцию.

Предприятия холдинга одновременно выпускают свыше 20 наименований техники, основная доля которой — сложные машины. Вместе с их модернизацией и созданием новых модификаций базовых моделей успешно осваивается производство новинок высокого инженерного уровня. Такую возможность дает непрерывное техническое перевооружение заводов.

Сборка основной продукции компании "Гомсельмаш" — зерноуборочных комбайнов — ведется на хорошо оснащенном конвейере общей сборки. Ведение "карт сборки" на каждую собираемую машину позволяет четко контролировать качество работы каждого из участников процесса.

Наука в помощь

Научно-технический центр комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" приступил к разработке новой модели зерноуборочного комбайна с гибридной схемой обмолота и сепарации. Она будет использована на самой популярной модели комбайнов GS12.

Схема обмолота зерна преду-сматривает использование компонентов сразу из двух классических схем: барабанного и роторного молотильного аппаратов.

По словам конструкторов, это позволит уравновесить производительность и затраты.

Тема более широкого использования роторного молотильного аппарата будет продолжена и в другой разработке научно-технического центра — зерноуборочном комбайне КЗС-1119Р. В настоящее время изготавливается опытный образец этой машины, и уже во время жатвы-2017 начнутся ее испытания.

Ценят во всем мире

Отличаясь высокой конкурентоспособностью по цене и качеству, техника марки "Палессе" сегодня востребована и эффективно работает в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Чехии, Словакии, Молдове, Венгрии, Румынии, Китае, Южной Корее, Бразилии, Аргентине, Иране и других странах.

В Самарской области официальным представителем производителей техники "Палессе" является дилерский центр "БеларусЪ". Помимо техники здесь предлагают услуги оперативных выездных сельхозбригад. Машины укомплектованы всем необходимым, чтобы делать ремонт прямо в поле.