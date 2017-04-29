Богатовский завод переходит на выпуск фасованного масла

В начале прошлого века село Богатое появилось благодаря работающему здесь маслозаводу. И по сей день масло-экстракционный завод является градообразующим предприятием для всего муниципального района, где работают около 400 сельчан и выпускается продукция, качество которой признано далеко за пределами нашего региона.

Достижение целей

Без малого 90 лет назад масло-экстракционный завод (МЭЗ) создавался как поставщик сырья для жировых комбинатов Самарской и Оренбургской областей. И сейчас он продолжает снабжать подсолнечным маслом для промышленной переработки предприятия по всей России и за ее пределами. Но времена меняются, и сегодня, по словам исполнительного директора ООО "Богатовский МЭЗ" А. В. Албекова, для масло-экстракционных заводов более рентабельным стал выпуск фасованной продукции собственной марки. Потому на ближайшие несколько лет перед предприятием стоит задача постепенного перевода всего производства на выпуск масла для розничной торговли.

Для достижения этой цели за последние два года предприятие было серьезно модернизировано. Сначала был введен в эксплуатацию цех рафинации и дезодорации, что позволило МЭЗ производить помимо нерафинированного подсолнечного масла первого сорта рафинированное и дезодорированное масло высшего сорта. Причем выпускается оно по запатентованной богатовцами технологии, полная автоматизация которой позволяет исключить влияние человеческого фактора на качество продукта. В прошлом году начато строительство и запущена первая очередь цеха фасовки. Этой осенью цех, где будет выпускаться целая линейка богатовского масла в бутылках разного объема, заработает на полную мощность.

Сегодня фасованная продукция уже поставляется в Китай, Афганистан, Казахстан, где она пользуется огромным спросом, и на оптовые рынки в России. Планируются отгрузки и в Таджикистан. Выпускается подсолнечное масло под брендами "Богатовское золото" и "Здоровая марка". Производственные мощности МЭЗ позволяют в сутки перерабатывать 400 тонн семян подсолнечника, 200 тонн сои и 200 тонн рапса. И за последние три года объем выработки вырос на 30%. Произошло это за счет грамотной политики по проведению закупок сырья.

Преодоление препятствий

В настоящее время завод производит 4000 тонн масла подсолнечника в месяц, и уже четверть из них разливается в пятилитровую тару. Но парадокс состоит в том, что качественный богатовский продукт более доступен азиатскому потребителю, нежели жителям Самарской губернии. "Условия, которые выдвигают сегодня местному производителю торговые сети, нам выполнить не по силам, — сетует А. В. Албеков. — В частности, мы не можем себе позволить ждать возврата денежных средств за поставленную продукцию больше месяца".

Негативно на экономике завода, как и всех остальных предприятий масложировой промышленности, сказывается и необходимость возмещения государству НДС. А так как поставщики сырья — сельхозпроизводители — не являются плательщиками этого налога, происходит разрыв в цепочке НДС, и груз обязательств по его уплате полностью ложится на плечи переработчиков.

Эта проблема сегодня настолько остра, что на состоявшейся недавно Всероссийской масложировой конференции было принято и подписано всеми ее 150 участниками протокольное решение о создании межведомственной рабочей группы с участием профильных министерств и Совета Федерации, отраслевого союза и представителей отраслевого сообщества для скорейшего решения этого вопроса. Это позволит предприятиям отрасли, включая Богатовский МЭЗ, стремительнее развиваться и поставлять на внутренний рынок качественную продукцию в более серьезных объемах.