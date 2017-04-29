В Самарской области формируется сельхозмашиностроительный комплекс

Капризы весны перед самым началом посевной держали аграриев в напряженном ожидании, когда выход в поля намечается даже не со дня на день — ситуация может измениться в считанные часы. Мы застали аграриев Кинель-Черкасского района у самой кромки поля — что называется, "на низком старте". Даже в дождь механизаторы пробовали выгнать технику в поле.

Сельхозпредприятие "Лозовское" входит в агрохолдинг "Зерно жизни", который является частью ГК "Синко". Хозяйство имеет посевную площадь в 12 тыс. га и специализируется на выращивании зерновых и технических культур — пшеница, ячмень, нут, лен и подсолнечник. Как рассказал А. В. Золотарев, который руководит хозяйством на протяжении 19 лет, машинно-тракторный парк за последние пять лет был полностью обновлен. Сегодня он включает полтора десятка единиц техники — тракторы, комбайны, четыре посевных комплекса, два самоходных опрыскивателя "Туман-2" производства самарской компании "Пегас-Агро".

"Третий год подряд мы работаем по системе нулевой обработки почвы, — рассказал А. В. Золотарев. — Познакомившись с этой технологией в Аргентине, директор холдинга "Зерно жизни" А. В. Зорин решил внедрить ее у нас. От классической она отличается тем, что мы не пашем, не бороним, не культивируем, не закатываем — весь посев идет по стерне, мы не убираем солому с поля, а создаем мульчированный слой. Все это дает сохранность влаги и позволяет использовать в работе все поля — паров у нас нет".

"Туман-2" в нулевой технологии задействован очень плотно — именно он первым выходит в поле и работает до октября. В задачи машины входит опрыскивание посевов гербицидами и разбрасывание удобрений.

Машина комплектуется четыремя быстросъемными модулями

"В настоящее время на двух машинах "Туман-2" установлены разбрасыватели, которые ждут своего часа, чтобы выехать в поле на подкормку озимых, — пояснил руководитель сельхозпредприятия. — Они же будут работать и на яровых. Двух машин нам вполне хватает. За смену один "Туман-2" может обработать 300-350 га. Бывает, и 400 обрабатывает, все зависит от конфигурации поля и мастерства механизатора".

Тракторист-механизатор Ю. Н. Кудашкин отработал на "Тумане-2" весь прошлый сезон и успел подружиться с машиной. Именно он первым протестировал ее на предмет выхода в поле, поскольку проходимость самарской машины, по сравнению с другой сельхозтехникой, гораздо выше.

"Туман-2" бегает по полю быстро и уверенно, из трех мостов два ведущих, дизельный движок дает достаточную мощность, — рассказал механизатор. — Машина хорошо разгоняется и держит скорость 40-50 км/ч, при этом плотно обрабатывает площадь. Шины низкого давления обеспечивают проходимость и позволяют не топтать растения, они лишь слегка приминаются, а когда едешь обратно, уже встают".

Система навигации не даст сбиться с пути и проконтролирует все параметры работы

В дождливую погоду там, где проедет "Туман-2", трактор может просто "утонуть" за счет своей тяжести. Хорошая скорость машины является существенным преимуществом и при перегонах по шоссе с одного поля на другое.

"Туманы-2" в "Лозовском" раскидывают удобрения по весне, затем все лето занимаются опрыскиванием полей от сорняка и вредителей. Под каждую из задач машины в данном хозяйстве комплектуются двумя быстросъемными модулями. Всего же модулей четыре: есть еще опрыскиватель вентиляторного типа и мультиинжектор для внесения жидких удобрений.

"Летом мы, как правило, работаем в ночное время, когда нет жары и ветра, — рассказал Ю. Н. Кудашкин. — Благодаря дополнительным фарам на крыше, машина хорошо освещает большую площадь и дает отличную видимость. Дополнительный обзор дают большие стекла. Кабина просторная и работать в ней комфортно — благодаря кондиционеру летом не жарко, в холодную погоду — тепло. Несмотря на то, что двигатель находится практически под кабиной, его совсем не слышно, то есть шумоизоляция хорошая: воткнул флешку, включил шансон и поехал в поле".

Запчасти к отечественной машине не дорогие и доступные

Под рукой механизатора все элементы управления. Машина укомплектована системой навигации, которая в любое время дня и ночи позволяет контролировать рабочий процесс. "Чем хорош "Туман-2" — он не будет работать по старому следу, — отмечает руководитель хозяйства. — Если машина повторно заходит на полосу, которая уже обработана, компьютер отключает подачу и не допускает двойного внесения гербицида или удобрения".

Как отмечают в хозяйстве, "Пегас-Агро" постоянно дорабатывает свою технику, исходя из пожеланий и замечаний пользователей — каждый сезон выходит более усовершенствованная машина. Кроме того, производитель заинтересован в том, чтобы техника правильно эксплуатировалась, и бесплатно проводит учебу инженеров и механизаторов.

"Мы находимся в тесном контакте с компанией "Пегас-Агро", обратная связь налажена очень хорошо, — рассказал А. В. Золотарев. — Благодаря тому, что это отечественная машина, запчасти к "Туману-2" не дорогие, и их можно купить в любом автомагазине".

За прошлый сезон "Туман-2" механизатора Ю. Н. Кудашкина проехал более 150 тыс км. Особых поломок не было, да и выглядит машина, как новая. В этом сезоне ее ждет очень много работы.

С. А. Линник, директор ООО "Пегас-Агро":

— Начиная с 2015 года в сельхозмашиностроении наблюдается подъем, это заметно по работе нашего предприятия и других компаний в регионе. Санкционная политика идет на пользу нашей отрасли и промышленности страны в целом, при этом значительную роль играет господдержка. Все эти факторы способствуют тому, что на сегодняшний день очень выгодно вкладывать средства в развитие производства и увеличение объемов. В данный период времени на нашу технику имеется хороший рыночный спрос, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. В нашем регионе изначально очень много вложено в развитие промышленности, хорошая кадровая база по инженерным специальностям, много технических вузов и грамотных специалистов. Самарская область имеет все предпосылки к тому, чтобы стать одним из центров сельхозмашиностроения России.