СПК "Беловский" нашел свою производственную нишу

СПК "Беловский" — это более 6 тыс. га земли на севере Богатовского района. О планах развития хозяйства и о том, что дает ему сотрудничество с молочным комплексом "Радна", рассказал председатель СПК "Беловский" А.М. Сметанников.
— СПК "Беловский" — стабильно развивающееся крупное хозяйство. Вы возглавляете его с 1989 года. Чем занимается СПК сегодня?
— Много лет наше хозяйство специализировалось на производстве зерна. Новый этап в развитии СПК "Беловский" начался в 2011 году, когда мы начали сотрудничать с отрадненским молочным комплексом "Радна", который стал нашим главным партнером и покупателем нашей продукции.
— Что изменилось после заключения договора с "Радной"?
— Прежде всего, нам было необходимо переориентироваться с зернового производства на производство кормов. Приобрели кормозаготовительную технику, а, кроме того, понадобилась и совершенно другая техника, это потребовало очень серьезных инвестиций.
Приобрели импортные тракторы Claas, комбайны Jaguar, MacDon для косовицы и тракторные тележки для перевозки кормов. Техника дорогая, но себя оправдывает.
— Что дает СПК "Беловский" сотрудничество с крупным молочным комплексом?
— Прежде всего, это предсказуемый и стабильный сбыт. В год мы производим продукции на сумму около 100 млн рублей. У нас идеально отлажено планирование всего производственного процесса. Вот смотрите: официальная заявка от "Радны". Четко расписано, сколько и каких кормов комплексу понадобится в 2017 году: силос — 14 тыс. тонн, сенаж — 14 тыс. тонн, кукурузное зерно — 3 тыс. тонн и так далее по каждой позиции.
— Переориентация крупного хозяйства на другие направления — сложная задача. Каких результатов удалось добиться?
— При разработке программы кормопроизводства мы тесно сотрудничали с кафедрой растениеводства Самарской сельхозакадемии. Это позволило наладить высокоэффективный производственный процесс. Первичные расчеты показывали, что нужно больше площадей под обработку. Но оказалось, что мы и на своих 6045 га заготавливаем столько кормов, что и сейчас еще есть запас прошлых лет.
Под многолетними травами сегодня у нас около 1700 га. Три года назад начали заниматься производством кукурузы на зерно. Сеем только гибриды, причем постоянно ведем анализ эффективности применяемых сортов, меняем их. В работе одновременно 9-10 гибридов разных селекций, и это позволяет поддерживать высокую урожайность независимо от погодных условий.
— Что дает хозяйству молочное животноводство?
— Животноводство плюс кормопроизводство — получается очень хороший результат. С одной стороны, нет проблем с кормами, с другой — у нас в достатке органические удобрения. Например, жидкой органикой мы регулярно подкармливаем многолетние травы. Это и урожайность повышает, и поддерживает плодородие почв.
— В Беловке около 750 жителей, из них 53 трудятся в СПК "Беловский". Что это за люди?
— Это и молодежь, и люди зрелого возраста. Много трудовых династий. В нашем СПК прекрасные специалисты, настоящие мастера. Например, тракторист-машинист Сергей Геннадьевич Сергеев награжден почетным знаком "Трудовая слава", а тракториста-машиниста Владимира Николаевича Неяскина за 35 лет работы в хозяйстве отмечали и почетной грамотой Собрания представителей района, и почетной грамотой регионального Минсельхоза, и благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. Отлично работают механизаторы с большим стажем Сергей Иванович Костин, Геннадий Александрович Попов. С такими людьми нам любые задачи по плечу.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.