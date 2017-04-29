16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для развития растениеводства нужна система сбыта СПК "Беловский" нашел свою производственную нишу Прицепной опрыскиватель John Deere cерии М700 гарантирует успех в защите растений С "Чистым полем" доступен высокий урожай "ВолгаСемМаркет" продолжает увеличивать производство элитных семян зерновых

Растениеводство АПК и пищепром

СПК "Беловский" нашел свою производственную нишу

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати

СПК "Беловский" — это более 6 тыс. га земли на севере Богатовского района. О планах развития хозяйства и о том, что дает ему сотрудничество с молочным комплексом "Радна", рассказал председатель СПК "Беловский" А.М. Сметанников.

Фото: Екатерина Климова

— СПК "Беловский" — стабильно развивающееся крупное хозяйство. Вы возглавляете его с 1989 года. Чем занимается СПК сегодня?

— Много лет наше хозяйство специализировалось на производстве зерна. Новый этап в развитии СПК "Беловский" начался в 2011 году, когда мы начали сотрудничать с отрадненским молочным комплексом "Радна", который стал нашим главным партнером и покупателем нашей продукции.

— Что изменилось после заключения договора с "Радной"?

— Прежде всего, нам было необходимо переориентироваться с зернового производства на производство кормов. Приобрели кормозаготовительную технику, а, кроме того, понадобилась и совершенно другая техника, это потребовало очень серьезных инвестиций.

Приобрели импортные тракторы Claas, комбайны Jaguar, MacDon для косовицы и тракторные тележки для перевозки кормов. Техника дорогая, но себя оправдывает.

— Что дает СПК "Беловский" сотрудничество с крупным молочным комплексом?

— Прежде всего, это предсказуемый и стабильный сбыт. В год мы производим продукции на сумму около 100 млн рублей. У нас идеально отлажено планирование всего производственного процесса. Вот смотрите: официальная заявка от "Радны". Четко расписано, сколько и каких кормов комплексу понадобится в 2017 году: силос — 14 тыс. тонн, сенаж — 14 тыс. тонн, кукурузное зерно — 3 тыс. тонн и так далее по каждой позиции.

— Переориентация крупного хозяйства на другие направления — сложная задача. Каких результатов удалось добиться?

— При разработке программы кормопроизводства мы тесно сотрудничали с кафедрой растениеводства Самарской сельхозакадемии. Это позволило наладить высокоэффективный производственный процесс. Первичные расчеты показывали, что нужно больше площадей под обработку. Но оказалось, что мы и на своих 6045 га заготавливаем столько кормов, что и сейчас еще есть запас прошлых лет.

Под многолетними травами сегодня у нас около 1700 га. Три года назад начали заниматься производством кукурузы на зерно. Сеем только гибриды, причем постоянно ведем анализ эффективности применяемых сортов, меняем их. В работе одновременно 9-10 гибридов разных селекций, и это позволяет поддерживать высокую урожайность независимо от погодных условий.

— Что дает хозяйству молочное животноводство?

— Животноводство плюс кормопроизводство — получается очень хороший результат. С одной стороны, нет проблем с кормами, с другой — у нас в достатке органические удобрения. Например, жидкой органикой мы регулярно подкармливаем многолетние травы. Это и урожайность повышает, и поддерживает плодородие почв.

— В Беловке около 750 жителей, из них 53 трудятся в СПК "Беловский". Что это за люди?

— Это и молодежь, и люди зрелого возраста. Много трудовых династий. В нашем СПК прекрасные специалисты, настоящие мастера. Например, тракторист-машинист Сергей Геннадьевич Сергеев награжден почетным знаком "Трудовая слава", а тракториста-машиниста Владимира Николаевича Неяскина за 35 лет работы в хозяйстве отмечали и почетной грамотой Собрания представителей района, и почетной грамотой регионального Минсельхоза, и благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. Отлично работают механизаторы с большим стажем Сергей Иванович Костин, Геннадий Александрович Попов. С такими людьми нам любые задачи по плечу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Никита Никитин 28 февраля 2017 15:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 13:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 14:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 19:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

михаил вдовин 05 ноября 2014 14:45 В Самарской области овощи подорожали в среднем на 7%

Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.

Фото на сайте

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Виктор Альтергот посетил Большеглушицкий район, где объявлен режим ЧС

Виктор Альтергот посетил Большеглушицкий район, где объявлен режим ЧС

Посевную в регионе планируют завершить до 9 мая

Посевную в регионе планируют завершить до 9 мая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30