СПК "Беловский" нашел свою производственную нишу

СПК "Беловский" — это более 6 тыс. га земли на севере Богатовского района. О планах развития хозяйства и о том, что дает ему сотрудничество с молочным комплексом "Радна", рассказал председатель СПК "Беловский" А.М. Сметанников.

— СПК "Беловский" — стабильно развивающееся крупное хозяйство. Вы возглавляете его с 1989 года. Чем занимается СПК сегодня?

— Много лет наше хозяйство специализировалось на производстве зерна. Новый этап в развитии СПК "Беловский" начался в 2011 году, когда мы начали сотрудничать с отрадненским молочным комплексом "Радна", который стал нашим главным партнером и покупателем нашей продукции.

— Что изменилось после заключения договора с "Радной"?

— Прежде всего, нам было необходимо переориентироваться с зернового производства на производство кормов. Приобрели кормозаготовительную технику, а, кроме того, понадобилась и совершенно другая техника, это потребовало очень серьезных инвестиций.

Приобрели импортные тракторы Claas, комбайны Jaguar, MacDon для косовицы и тракторные тележки для перевозки кормов. Техника дорогая, но себя оправдывает.

— Что дает СПК "Беловский" сотрудничество с крупным молочным комплексом?

— Прежде всего, это предсказуемый и стабильный сбыт. В год мы производим продукции на сумму около 100 млн рублей. У нас идеально отлажено планирование всего производственного процесса. Вот смотрите: официальная заявка от "Радны". Четко расписано, сколько и каких кормов комплексу понадобится в 2017 году: силос — 14 тыс. тонн, сенаж — 14 тыс. тонн, кукурузное зерно — 3 тыс. тонн и так далее по каждой позиции.

— Переориентация крупного хозяйства на другие направления — сложная задача. Каких результатов удалось добиться?

— При разработке программы кормопроизводства мы тесно сотрудничали с кафедрой растениеводства Самарской сельхозакадемии. Это позволило наладить высокоэффективный производственный процесс. Первичные расчеты показывали, что нужно больше площадей под обработку. Но оказалось, что мы и на своих 6045 га заготавливаем столько кормов, что и сейчас еще есть запас прошлых лет.

Под многолетними травами сегодня у нас около 1700 га. Три года назад начали заниматься производством кукурузы на зерно. Сеем только гибриды, причем постоянно ведем анализ эффективности применяемых сортов, меняем их. В работе одновременно 9-10 гибридов разных селекций, и это позволяет поддерживать высокую урожайность независимо от погодных условий.

— Что дает хозяйству молочное животноводство?

— Животноводство плюс кормопроизводство — получается очень хороший результат. С одной стороны, нет проблем с кормами, с другой — у нас в достатке органические удобрения. Например, жидкой органикой мы регулярно подкармливаем многолетние травы. Это и урожайность повышает, и поддерживает плодородие почв.

— В Беловке около 750 жителей, из них 53 трудятся в СПК "Беловский". Что это за люди?

— Это и молодежь, и люди зрелого возраста. Много трудовых династий. В нашем СПК прекрасные специалисты, настоящие мастера. Например, тракторист-машинист Сергей Геннадьевич Сергеев награжден почетным знаком "Трудовая слава", а тракториста-машиниста Владимира Николаевича Неяскина за 35 лет работы в хозяйстве отмечали и почетной грамотой Собрания представителей района, и почетной грамотой регионального Минсельхоза, и благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. Отлично работают механизаторы с большим стажем Сергей Иванович Костин, Геннадий Александрович Попов. С такими людьми нам любые задачи по плечу.