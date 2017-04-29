Михаил Бербец связывает планы по расширению производства с мясным животноводством

КФХ М. В. Бербеца уже 25 лет. Большой опыт подсказывает оптимальные решения, и результаты радуют — урожайность 2016 года на уровне 40 ц/га. Планы по расширению хозяйства фермер связывает с развитием мясного животноводства. Условия для этого есть, хорошо бы еще запустили Кутулукскую оросительную систему. Тогда хозяйство выйдет на новый уровень.

На свои средства

М. В. Бербец окончил Кинель-Черкасский сельхозтехникум в 1982 году, получил специальность техника-механика сельхозпроизводства. Думал учиться дальше — подал документы в Тимирязевскую сельхозакадемию. Но жизнь диктовала свое: женился, а тут еще неожиданно рано умерла мать. Шестеро братьев, сестра… Одним словом, семейные заботы перевесили.

Пошел работать в колхоз. Хозяйство рядовое, типичное — 3 тыс. га земли, развивали и растениеводческое направление, и животноводство, было 5 тыс. голов скота. В 1992-м, когда колхоз столкнулся с проблемами, М. В. Бербец предпринял решительный шаг: зарегистрировал собственное крестьянско-фермерское хозяйство.

Сегодня у Бербеца 800 га собственной земли, а всего его хозяйство обрабатывает 1,5 тыс. га — половину того, что когда-то было у колхоза. Поля расположены удачно, компактно. Направление растениеводческое. Пшеница, овес, ячмень, подсолнечник — его сейчас хорошо берут маслоэкстракционные заводы, даже самовывоз предлагают.

Работают 7 механизаторов широкого профиля. Все как на подбор, люди опытные, солидные — универсалы. Технику чувствуют и понимают "от и до". Умеют все — осенью 2016-го понадобилось смонтировать кровлю на складе. Подрядчик заломил цену, так они сами впятером без спешки справились за 4 дня.

Так что кадры один к одному — например, О. В. Малышев работает в хозяйстве с первого дня. Бербец больше доверяет старшему поколению — сетует, что практического опыта у молодых специалистов сейчас совсем мало. Впрочем, учащихся Богатовского СПТУ и Кинель-Черкасского сельхозтехникума на практику принимает охотно.

Вся техника в хозяйстве своя — трактора, комбайны, прицепное оборудование. Только что за собственные средства купили "Кировец" К-744. Михаил Васильевич говорит, что взял бы в кредит и комбайн, да в банке почему-то не хотят брать в залог ни землю, ни технику. Предлагают дом заложить — банку так проще…

Стало быть, свой СК-5МЭ "Нива Эффект" Бербец купит чуть позже, распродав остатки подсолнечника. Но шапку ломать за кредит и закладывать жилье — это не его стиль.

Ориентир — на животноводство

Озимые у Бербеца хорошие, зимой проверял дважды, в апреле тоже. К весенним полевым работам все готово.

"Я сторонник классического земледелия, отвальной вспашки, — говорит М. В. Бербец. — Мой опыт показывает, что в нашей зоне дискование как метод обработки земли роняет урожайность. По пшенице она у нас в 2016 году — 40 ц/га, а у сторонников этого метода — около 18 ц/га. Неплоха чизельная технология, но под нее нужно много химпрепаратов, а как же экологически чистый продукт? Да и дорогая она, химия. К тому же от массовых китайских химпрепаратов большой остаточный эффект. Землю они губят. Я не сторонник ни того, ни другого", — считает глава КФХ (агротехнику он часто обсуждает с главой соседнего КФХ В. П. Вериным — тот по образованию агроном. — Прим. ред.).

Перспективу Михаил Васильевич видит в мясном животноводстве. На какую породу КРС сделать ставку — на казахскую белоголовую или на симментальскую, — пока не решил. Но 2,5 га рядом со своими полями — место для фермы и под площадку для подработки и хранения кормов — уже приобрел. Готов каркас ангара для кормового зерна.

Подобрал и венгерские скороспелые сорта кукурузы. Сеял пока немного, 20-30 га, хотя спрос есть — берут птицефабрики. Кукурузе нужна вода, по прогнозам Бербеца, с орошением может довести ее урожайность до 100 ц/га. Канал Кутулукской оросительной системы в полусотне метров от полей, и, если система заработает, фермер готов сразу расширить площади под кукурузу на зерно до 80 га. А когда появится собственный скот — так и до 200 га, мясному стаду нужны сочные корма.

Проблемы — как у всех: посредники-перекупщики роняют цены, топливо дорожает ежегодно. Пока решения находятся, и перспектива есть. Недавно Михаил Васильевич "переманил" из Самары в Богатое сына с семьей — младший Бербец хороший механик, невестка трудится в районном МФЦ, подрастает внук. Есть кому передать и опыт, и отлаженное дело.

М.В. Бербец, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

— Сегодня, если небольшое растениеводческое хозяйство хочет нормально жить и развиваться, нужно браться за мясное животноводство. Это придаст дополнительную устойчивость. Мы уже готовимся развернуть эту работу. Рядом с полями выделили место для фермы, организуем площадку для подготовки кормов. Строим работу так, чтобы хозяйство минимально зависело от кредитов. Техника российская — она недорогая, и купить ее за собственные средства вполне по силам даже небольшому хозяйству. Если же в районе запустят Кутулукскую оросительную систему, это будет мощный импульс для развития всех окрестных хозяйств.