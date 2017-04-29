Для развития растениеводства нужна система сбыта

Растениеводческое КФХ В. П. Верина вполне успешное. Урожаи выше 30 ц/га не редкость. Есть и планы по внедрению новых сортов, и замыслы расширить посевные площади. Глава КФХ уверен, что для развития хозяйствам нужна система, гарантирующая сбыт.

Опыт и расчет

Как и многие небольшие хозяйства Богатовского района, КФХ В. П. Верина начиналось с малого. В 1992-м было всего 10 га земли и трактор, приобретенный на средства от проданного "Жигуленка". Сегодня работники хозяйства обрабатывают 1300 га, на просторной площадке машинного двора приличный парк техники: 5 комбайнов, 2 жатки, 5 колесных тракторов "Беларус" и 3 единицы Т-150К, 4 гусеничных ДТ-75. Есть и свои грузовики — КамАЗ, ГАЗ, 2 ЗИЛа. Все, что необходимо.

Работники у Верина добросовестные и знающие — говорит, что люди замечательные. Механизаторы широкого профиля, работают на любой технике. Глава хозяйства так ведет дело, чтобы определенный объем работы был и зимой — например, у хозяйства договор с сельским поселением на расчистку дорог. Когда человек при деле — это дисциплинирует.

Два фермера — В. П. Верин и М. В. Бербец — соседи, два их хозяйства обрабатывают все земли бывшего колхоза, в котором фермеры когда-то трудились. "У нас не зарос и не простаивает ни один гектар, все в деле", — говорит Василий Петрович. Набор культур — оптимальный для этих мест: пшеница, ячмень, овес, подсолнечник. Сейчас под озимыми 450 га, и озимые в очень хорошем состоянии.

Начал выращивать кукурузу на зерно — пока понемногу, но теперь, когда подобраны сорта, планирует сеять больше. Ну, а если в районе запустят Кутулукскую оросительную систему, то площади под кукурузу можно будет увеличить в разы. Сейчас расширять кукурузный клин рискованно — тот же 2015 год принес засуху, резко упала урожайность.

Засушливый 2015-й создал проблемы и осенним посевам. На одном из полей весной 2016-го всходы озимых оказались плохими, и с него удалось собрать всего 25 ц/га. Конечно, для кого-то в Богатовском районе это хороший результат, но не для Верина. Другие его поля с озимой пшеницей (на них был посеян сорт "Скипетр") дали около 30 ц/га и поболее.

Нужна система сбыта

В. П. Верин по образованию агроном, поэтому эксперименты с сортами, схемами внесения удобрений — это его конек. Отсюда и урожайность. Впрочем, когда технология отработана, Василий Петрович в тайне ее не держит — с соседом, например, своими наработками они обмениваются постоянно, помогают друг другу. Тех же авиаторов для проведения химработ приглашают одновременно. В прошлом году нащупали выгодный канал сбыта — вдвоем удачно реализовали пшеницу, и, пожалуйста: есть средства на обновление техники.

Конечно, мешает дороговизна горючего и техники. Если в 1992 году кубометр солярки фермер покупал за полтонны пшеницы, то сейчас ее нужно продать 4-5 тонн! Это подрывает экономику хозяйств, которым становится не до развития.

К планам развивать животноводческое направление В. П. Верин относится осторожно. Главную проблему видит в отсутствии системы, которая гарантировала бы сбыт небольшим хозяйствам. Если в растениеводстве рыночные механизмы более-менее отлажены, то, к примеру, цены на мясо не регулируются никак, да и устойчивых каналов сбыта нет.

"Раньше работала система заготовительных пунктов, и это было удобно, — говорит В. П. Верин. — Во-первых, знаешь, что мясо примут — нам ведь некогда сбытом заниматься, мы работаем с утра до ночи. А во-вторых, и цены понятные. Можно заранее рассчитать рентабельность бизнеса, не то, что сейчас. Вот о такой системе не мешает задуматься государству".