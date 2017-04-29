Для развития растениеводства нужна система сбыта

Растениеводческое КФХ В. П. Верина вполне успешное. Урожаи выше 30 ц/га не редкость. Есть и планы по внедрению новых сортов, и замыслы расширить посевные площади. Глава КФХ уверен, что для развития хозяйствам нужна система, гарантирующая сбыт.
Опыт и расчет
Как и многие небольшие хозяйства Богатовского района, КФХ В. П. Верина начиналось с малого. В 1992-м было всего 10 га земли и трактор, приобретенный на средства от проданного "Жигуленка". Сегодня работники хозяйства обрабатывают 1300 га, на просторной площадке машинного двора приличный парк техники: 5 комбайнов, 2 жатки, 5 колесных тракторов "Беларус" и 3 единицы Т-150К, 4 гусеничных ДТ-75. Есть и свои грузовики — КамАЗ, ГАЗ, 2 ЗИЛа. Все, что необходимо.
Работники у Верина добросовестные и знающие — говорит, что люди замечательные. Механизаторы широкого профиля, работают на любой технике. Глава хозяйства так ведет дело, чтобы определенный объем работы был и зимой — например, у хозяйства договор с сельским поселением на расчистку дорог. Когда человек при деле — это дисциплинирует.
Два фермера — В. П. Верин и М. В. Бербец — соседи, два их хозяйства обрабатывают все земли бывшего колхоза, в котором фермеры когда-то трудились. "У нас не зарос и не простаивает ни один гектар, все в деле", — говорит Василий Петрович. Набор культур — оптимальный для этих мест: пшеница, ячмень, овес, подсолнечник. Сейчас под озимыми 450 га, и озимые в очень хорошем состоянии.
Начал выращивать кукурузу на зерно — пока понемногу, но теперь, когда подобраны сорта, планирует сеять больше. Ну, а если в районе запустят Кутулукскую оросительную систему, то площади под кукурузу можно будет увеличить в разы. Сейчас расширять кукурузный клин рискованно — тот же 2015 год принес засуху, резко упала урожайность.
Засушливый 2015-й создал проблемы и осенним посевам. На одном из полей весной 2016-го всходы озимых оказались плохими, и с него удалось собрать всего 25 ц/га. Конечно, для кого-то в Богатовском районе это хороший результат, но не для Верина. Другие его поля с озимой пшеницей (на них был посеян сорт "Скипетр") дали около 30 ц/га и поболее.
Нужна система сбыта
В. П. Верин по образованию агроном, поэтому эксперименты с сортами, схемами внесения удобрений — это его конек. Отсюда и урожайность. Впрочем, когда технология отработана, Василий Петрович в тайне ее не держит — с соседом, например, своими наработками они обмениваются постоянно, помогают друг другу. Тех же авиаторов для проведения химработ приглашают одновременно. В прошлом году нащупали выгодный канал сбыта — вдвоем удачно реализовали пшеницу, и, пожалуйста: есть средства на обновление техники.
Конечно, мешает дороговизна горючего и техники. Если в 1992 году кубометр солярки фермер покупал за полтонны пшеницы, то сейчас ее нужно продать 4-5 тонн! Это подрывает экономику хозяйств, которым становится не до развития.
К планам развивать животноводческое направление В. П. Верин относится осторожно. Главную проблему видит в отсутствии системы, которая гарантировала бы сбыт небольшим хозяйствам. Если в растениеводстве рыночные механизмы более-менее отлажены, то, к примеру, цены на мясо не регулируются никак, да и устойчивых каналов сбыта нет.
"Раньше работала система заготовительных пунктов, и это было удобно, — говорит В. П. Верин. — Во-первых, знаешь, что мясо примут — нам ведь некогда сбытом заниматься, мы работаем с утра до ночи. А во-вторых, и цены понятные. Можно заранее рассчитать рентабельность бизнеса, не то, что сейчас. Вот о такой системе не мешает задуматься государству".
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.