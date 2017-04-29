В Красноярском районе полиция изъяла из магазина 113 литров алкоголя без лицензии

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области в ходе совместной проверки с представителями общественного движения "Народный контроль" изъяли из магазина, расположенного в пос. Мирный Красноярского района, 113 литров несертифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба облГлавка.
В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции без лицензии и в отсутствие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. За совершение данных правонарушений в отношении виновного лица составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Находящаяся в обороте алкогольная продукция стоимостью 43 тыс. руб. изъята из незаконного оборота.
За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?