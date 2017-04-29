В Красноярском районе полиция изъяла из магазина 113 литров алкоголя без лицензии

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области в ходе совместной проверки с представителями общественного движения "Народный контроль" изъяли из магазина, расположенного в пос. Мирный Красноярского района, 113 литров несертифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба облГлавка.

В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции без лицензии и в отсутствие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. За совершение данных правонарушений в отношении виновного лица составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Находящаяся в обороте алкогольная продукция стоимостью 43 тыс. руб. изъята из незаконного оборота.

За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.