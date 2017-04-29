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Пожары Происшествия

Женщина и ребенок пострадали при пожаре в доме на ул. Фадеева в Самаре

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, в 5:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме по ул. Фадеева в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. метров. В их тушении участвовали 20 человек, которые использовали семь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:57.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали 42-летняя женщина и ее ребенок в возрасте около трех лет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются

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Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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