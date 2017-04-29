Женщина и ребенок пострадали при пожаре в доме на ул. Фадеева в Самаре

В субботу, 29 апреля, в 5:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме по ул. Фадеева в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. метров. В их тушении участвовали 20 человек, которые использовали семь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:57.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали 42-летняя женщина и ее ребенок в возрасте около трех лет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются