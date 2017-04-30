В Новокуйбышевске инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану

На ул. Суворова в Новокуйбышевске инспекторы ДПС задержали за нарушение правил дорожного движения 20-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время составления протокола полицейские заметили, что молодой человек начал нервничать. Тогда стражи правопорядка приняли решение досмотреть нарушителя.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у подозреваемого полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета.

Изъятая находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В дальнейшем исследование показало, что в пакете находилась марихуана массой 19,4 г.

Полицейские установили, что задержанный нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека запрещенное вещество и для каких целей оно предназначалось.