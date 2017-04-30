В Новокуйбышевске инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя марихуану

На ул. Суворова в Новокуйбышевске инспекторы ДПС задержали за нарушение правил дорожного движения 20-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Во время составления протокола полицейские заметили, что молодой человек начал нервничать. Тогда стражи правопорядка приняли решение досмотреть нарушителя.
В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у подозреваемого полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета.
Изъятая находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В дальнейшем исследование показало, что в пакете находилась марихуана массой 19,4 г.
Полицейские установили, что задержанный нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека запрещенное вещество и для каких целей оно предназначалось.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...