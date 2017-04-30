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Происшествия

В Тольятти "скорую" вызывали для девочки-подростка, употребившей алкоголь

ТОЛЬЯТТИ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, около семи часов вечера на бульваре Татищева в Автозаводском районе стало плохо девочке в возрасте 15 лет, которая употребила спиртное, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Приехавшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали девочке помощь, после чего ей стало лучше, и находившиеся вместе с ней взрослые отказались от перевозки ее в лечебное учреждение.

Гид потребителя

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