В Тольятти "скорую" вызывали для девочки-подростка, употребившей алкоголь

В субботу, 29 апреля, около семи часов вечера на бульваре Татищева в Автозаводском районе стало плохо девочке в возрасте 15 лет, которая употребила спиртное, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Приехавшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали девочке помощь, после чего ей стало лучше, и находившиеся вместе с ней взрослые отказались от перевозки ее в лечебное учреждение.