В Тольятти "скорую" вызывали для девочки-подростка, употребившей алкоголь

В субботу, 29 апреля, около семи часов вечера на бульваре Татищева в Автозаводском районе стало плохо девочке в возрасте 15 лет, которая употребила спиртное, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Приехавшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали девочке помощь, после чего ей стало лучше, и находившиеся вместе с ней взрослые отказались от перевозки ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?