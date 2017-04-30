В Самаре у молодого человека изъяты поддельные документы

В Самаре полицейские изъяли у иностранного гражданина поддельный документ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый был задержан возле одного из домов в пер. Тургенева в Самаре. 19-летний молодой человек предъявил сотрудникам полиции по их законному требованию бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ, выписанный на его имя.

Полицейские усомнились в подлинности данного документа, изъяли и направили его на экспертизу. Исследование показало, что уведомление действительно имеет все признаки подделки.

Стражи правопорядка установили, что подозреваемый является уроженцем и гражданином одной из соседних республик и проживает в Самаре незаконно.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.





