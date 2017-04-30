В Самаре у молодого человека изъяты поддельные документы

В Самаре полицейские изъяли у иностранного гражданина поддельный документ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемый был задержан возле одного из домов в пер. Тургенева в Самаре. 19-летний молодой человек предъявил сотрудникам полиции по их законному требованию бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ, выписанный на его имя.
Полицейские усомнились в подлинности данного документа, изъяли и направили его на экспертизу. Исследование показало, что уведомление действительно имеет все признаки подделки.
Стражи правопорядка установили, что подозреваемый является уроженцем и гражданином одной из соседних республик и проживает в Самаре незаконно.
Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...