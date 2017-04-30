В Тольятти врачи "скорой помощи" спасали маленького ребенка

В субботу, 29 апреля, в одной из квартир по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти двухлетний ребенок нашел и проглотил несколько разных таблеток.

Обнаружившие это взрослые вызвали для малыша "скорую помощь", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие по указанному адресу врачи тольяттинской службы "03" оказали ребенку помощь, промыли желудок и увезли в лечебное учреждение.