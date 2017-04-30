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Преступления Происшествия

Двое безработных из Жигулевска похитили металлический отвод с предприятия

ЖИГУЛЕВСК. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть отдела МВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился начальник службы безопасности одного из городских предприятий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина сообщил, что с территории предприятия похищен металлический отвод стоимостью более 18 тыс. рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли необходимые улики.

Стражи правопорядка проверили на причастность к данному преступлению граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.

Ими оказались 22-летний и 27-летний местные жители. Задержанные полностью признали свою вину и рассказали, что сдали похищенное имущество в пункт приема металлолома.

По данным оперативников, подозреваемые нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 "Кража", возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено законному владельцу.

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