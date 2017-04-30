Двое безработных из Жигулевска похитили металлический отвод с предприятия

В дежурную часть отдела МВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился начальник службы безопасности одного из городских предприятий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина сообщил, что с территории предприятия похищен металлический отвод стоимостью более 18 тыс. рублей.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли необходимые улики.
Стражи правопорядка проверили на причастность к данному преступлению граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.
Ими оказались 22-летний и 27-летний местные жители. Задержанные полностью признали свою вину и рассказали, что сдали похищенное имущество в пункт приема металлолома.
По данным оперативников, подозреваемые нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 "Кража", возбуждено уголовное дело.
В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено законному владельцу.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...