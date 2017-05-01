Николай Меркушкин: "Почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов"

В понедельник, 1 мая, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с праздником Весны и Труда.
"Первомай традиционно символизирует стремление человека труда к социальной справедливости, порядку и созиданию для достижения мира и согласия в обществе, вдохновляет людей на новые трудовые свершения, объединяет представителей разных поколений, социальных групп, национальностей и взглядов", — говорится в поздравлении.
Глава региона подчеркнул, что право на труд — неотъемлемое право каждого гражданина. "Региональное правительство уделяет большое внимание вопросам занятости населения и держит ситуацию в этой жизненно важной сфере под постоянным контролем", — сообщил руководитель области.
По его словам, сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества.
"Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов", — заявил Николай Меркушкин.
Он выразил уверенность, что объединив усилия, мы сможем сделать наш регион экономически преуспевающим, социально благополучным и комфортным для жизни.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.