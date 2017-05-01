Председатель обпрофсоюза АПК Михаил Астафьев: "Нам необходимо продолжать объединять наш народ"

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.

Михаил Астафьев, председатель самарской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса, принявший участие в торжественном шествии в честь Дня труда 1 мая в Самаре, рассказал Волга Ньюс, в чем, по его мнению, суть данного мероприятия.

"Погода сегодня замечательная, и коллектив наш сегодня собрался без каких-либо дополнительных призывов, — заявил он. — Это и Самарский булочно-кондитерский комбинат, и комбинат "Волжский", и другие фирмы и организации. Это действительно дань традиции. И для меня лично это праздник солидарности".

Астафьев заметил, что раньше Первомай ассоциировался с борьбой за права трудящихся, но сегодня эта дата имеет уже иной смысл.

"Это мероприятие в поддержку нашего светлого будущего, мирного неба над головой, за то, чтобы наши дети были счастливы, — говорит профсоюзный деятель. — За то, чтобы наше государство стало еще крепче, ближе и сплоченней с народом. И я думаю, что те движения, что делают наши власти, нужно продолжать, объединять народ, чтобы зарплата наших работников увеличивалась — ведь из-за этого повысятся и отчисления в бюджет, и в итоге все мы с вами станем жить лучше".