Председатель обпрофсоюза АПК Михаил Астафьев: "Нам необходимо продолжать объединять наш народ"

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.
Михаил Астафьев, председатель самарской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса, принявший участие в торжественном шествии в честь Дня труда 1 мая в Самаре, рассказал Волга Ньюс, в чем, по его мнению, суть данного мероприятия.
"Погода сегодня замечательная, и коллектив наш сегодня собрался без каких-либо дополнительных призывов, — заявил он. — Это и Самарский булочно-кондитерский комбинат, и комбинат "Волжский", и другие фирмы и организации. Это действительно дань традиции. И для меня лично это праздник солидарности".
Астафьев заметил, что раньше Первомай ассоциировался с борьбой за права трудящихся, но сегодня эта дата имеет уже иной смысл.
"Это мероприятие в поддержку нашего светлого будущего, мирного неба над головой, за то, чтобы наши дети были счастливы, — говорит профсоюзный деятель. — За то, чтобы наше государство стало еще крепче, ближе и сплоченней с народом. И я думаю, что те движения, что делают наши власти, нужно продолжать, объединять народ, чтобы зарплата наших работников увеличивалась — ведь из-за этого повысятся и отчисления в бюджет, и в итоге все мы с вами станем жить лучше".
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.