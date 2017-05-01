Самара отмечает Первомай массовым шествием

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.
В колоннах наряду с жителями Самары и гостями города прошли известные политики, представители профсоюзов, сотрудники правительства Самарской области, почетные граждане города, деятели культуры. Они поделились своим мнением по поводу проведения Первомая с корреспондентом Волга Ньюс.
Ирина Никишина, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области:
— Первомай — это праздник, прославляющий человека труда, это главный праздник тех, кто работает на благо России и Самарской области. И сегодня нам всем важно показать, что мы едины, что у нас очень много хороших трудовых коллективов и трудовых династий. Все, кто сегодня пройдут в нашем шествии, услышат о своих предприятиях и организациях. Для самарской молодежи это особенно ценно, чтобы они узнали о действующем трудовом потенциале нашего региона. Мне кажется, что за последние пять лет это мероприятие стало особенно масштабным. Хотя бы если обратить внимание на то количество людей, которые в нем участвуют. Посмотрите, сколько молодежи. Вместо того, чтобы выбрать поездку на дачу, они предпочли выйти с флагами и транспарантами на площадь Куйбышева.
Павел Ожередов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области:
— Мой первый Первомай, на который я вышел вместе с родителями, был в 1961 году. С тех пор, конечно, я повзрослел. Но до сих пор для меня он остался самым красивым праздником, который олицетворяет возрождение природы, когда расцветают деревья, цветы. Настроение поднимается с каждым днем. Вот и сегодняшняя погода говорит о том, что мы на правильном пути. Люди пришли, показали солидарность, сплоченность нашего общества, вокруг наших губернатора и президента.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.