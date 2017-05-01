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Общество

Ростислав Хугаев: "Молодежь должна передать традиции праздновать Первомай нашим внукам"

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.

Председатель союза народов Самарской области Ростислав Хугаев, принимая участие в праздничном шествии в честь международного дня солидарности трудящихся на площади им. Куйбышева, рассказал Волга Ньюс, что этот праздник у него в первую очередь ассоциируется с молодостью, когда Первомай был неотрывно связан с миром и трудом.

"И это до сих пор объединяет нас, — заметил он. — Обратите внимание на то, что с приходом весны люди становятся красивее — не только внешне, но и в своей душе. И все это является дополнительной силой, чтобы независимо от наших корней, будучи россиянами, мы делали одно дело — на благо будущей нашей страны. И конечно это касается школьников и студентов. Для них этот день очень важен, чтобы они впитали те традиции, как относились к этому празднику их родители, их предки. Очень надеюсь, и более того — уверен, что они передадут эти традиции своим детям. В этом наше будущее".

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