Ростислав Хугаев: "Молодежь должна передать традиции праздновать Первомай нашим внукам"

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.
Председатель союза народов Самарской области Ростислав Хугаев, принимая участие в праздничном шествии в честь международного дня солидарности трудящихся на площади им. Куйбышева, рассказал Волга Ньюс, что этот праздник у него в первую очередь ассоциируется с молодостью, когда Первомай был неотрывно связан с миром и трудом.
"И это до сих пор объединяет нас, — заметил он. — Обратите внимание на то, что с приходом весны люди становятся красивее — не только внешне, но и в своей душе. И все это является дополнительной силой, чтобы независимо от наших корней, будучи россиянами, мы делали одно дело — на благо будущей нашей страны. И конечно это касается школьников и студентов. Для них этот день очень важен, чтобы они впитали те традиции, как относились к этому празднику их родители, их предки. Очень надеюсь, и более того — уверен, что они передадут эти традиции своим детям. В этом наше будущее".
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.