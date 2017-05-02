Трое жителей Самары обвиняются в незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области: двух женщин, 58 и 44 лет, и 62-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

По версии следствия, организатором преступной деятельности являлся житель Самары, который создал устойчивую организованную группу из числа ранее знакомых лиц, находившихся с ним в доверительных отношениях.

Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов, в период времени с ноября 2013 г. по август 2015 г. злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Самарской области.

Деятельность организованной группы была пресечена полицейскими в августе 2015 года. В ходе проведенных обысков были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемых к осуществлению преступной деятельности.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых в размере более 42 млн рублей. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.