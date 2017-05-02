Анастасия Павлюченкова сыграет на турнире в Марокко

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова получила первый номер посева на турнире GP SAR La Princesse Lalla Meryem, который пройдет в Марокко с 1 по 6 мая, сообщает championat.com. Ее первой соперницей станет швейцарка Конни Перрин.
А вот тольяттинка Дарья Касаткина после поражения в Штутгарте в первом круге решила в Рабат не ехать.
Призовой фонд турнира $226,7 тысяч.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!