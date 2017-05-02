Анастасия Павлюченкова сыграет на турнире в Марокко

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова получила первый номер посева на турнире GP SAR La Princesse Lalla Meryem, который пройдет в Марокко с 1 по 6 мая, сообщает championat.com. Ее первой соперницей станет швейцарка Конни Перрин.

А вот тольяттинка Дарья Касаткина после поражения в Штутгарте в первом круге решила в Рабат не ехать.

Призовой фонд турнира $226,7 тысяч.