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Чрезвычайные происшествия Происшествия

У ж/д станции Безенчук обнаружено тело женщины с признаками травмирования поездом

БЕЗЕНЧУК. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 апреля, примерно в 18:53 на межпутье главного четного и нечетного путей ст. Безенчук в районе хлебоприемного предприятия обнаружено тело 50-летней женщины с признаками железнодорожной травмы, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Погибшая является жительницей Самарской области. Сейчас по факту случившегося транспортной полицией проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Глюконат Кальция 18 апреля 2017 15:12 После застолья в самарском кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?

Павел Иванов 11 апреля 2017 17:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

Наталья Печёнкина 11 апреля 2017 08:39 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

А сами родители почему скорую не вызвали?

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Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!

Ксения Штефан 10 апреля 2017 13:55 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.

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