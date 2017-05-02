У ж/д станции Безенчук обнаружено тело женщины с признаками травмирования поездом

В пятницу, 28 апреля, примерно в 18:53 на межпутье главного четного и нечетного путей ст. Безенчук в районе хлебоприемного предприятия обнаружено тело 50-летней женщины с признаками железнодорожной травмы, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Погибшая является жительницей Самарской области. Сейчас по факту случившегося транспортной полицией проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.