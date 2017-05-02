Область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выдачи ипотеки в I квартале 2017 года

По итогам I квартала 2017 г. Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выдачи ипотечных кредитов. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро.

По данным ОКБ, за первые три месяца этого года в регионе было выдано 3 тыс. ипотечных займа на общую сумму 4,26 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита в регионе по данным ОКБ составил 1,4 млн рублей.

В тройке лидеров по объемам выдачи ипотеки - Москва и Московская область (14,7 тыс. кредитов на сумму 43 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3 тыс. кредитов на общую сумму 16,3 млрд руб.) и Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (4,4 тыс. кредитов на сумму 8,9 млрд рублей).

Всего по данным Объединенного Кредитного Бюро в I квартале 2017 г. банки выдали 5,7 млн кредитов всех видов общим объемом 776,6 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов практически не изменилось, при этом объемы кредитования увеличились на 17% - в 1 квартале 2016 г. было выдано 5,7 млн кредитов на 662,9 млрд рублей.