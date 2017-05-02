Область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выдачи ипотеки в I квартале 2017 года

По итогам I квартала 2017 г. Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выдачи ипотечных кредитов. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро.
По данным ОКБ, за первые три месяца этого года в регионе было выдано 3 тыс. ипотечных займа на общую сумму 4,26 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита в регионе по данным ОКБ составил 1,4 млн рублей.
В тройке лидеров по объемам выдачи ипотеки - Москва и Московская область (14,7 тыс. кредитов на сумму 43 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3 тыс. кредитов на общую сумму 16,3 млрд руб.) и Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (4,4 тыс. кредитов на сумму 8,9 млрд рублей).
Всего по данным Объединенного Кредитного Бюро в I квартале 2017 г. банки выдали 5,7 млн кредитов всех видов общим объемом 776,6 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов практически не изменилось, при этом объемы кредитования увеличились на 17% - в 1 квартале 2016 г. было выдано 5,7 млн кредитов на 662,9 млрд рублей.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.