В Самару приехало современное финское искусство

В галерее "Виктория" 26 апреля открылась выставка современного финского искусства EXTENSION.FI, передает корреспондент Волга Ньюс.

Подзаголовок выставки — "Конец света в мистическом лесу". Мистического и загадочного в экспозиции было действительно достаточно. От уха, торчащего из стены ("У стен есть уши, но некому слушать Мики Карху) до женских туфель и кухонной утвари, которые вдруг обретают вторую жизнь, превращаясь в странных насекомых ("Королева ночи" Карина Кайкконен).

Вообще тема "второй жизни" одна из важнейших на этой выставке. Например, работа Кари Кавен "Изображение". Среди свалки мусора художница обнаружила разбитое зеркало и превратила его в объект искусства. Теперь в него настойчиво всматриваются посетители музея, но отражение все время раскалывается, словно в калейдоскопе.

Куратор московской галереи "Триумф" Марина Бобылева подчеркивает, что все работы выставки объединяет также мотив природного: "Эта выставка тесно связана с понятием природного, с его принятием, а также с экологической проблематикой". Но этим она не исчерпывается. Здесь есть работы о прошлом, об усилии воспоминания и о памяти вообще. О том, что исчезло или почти исчезло (Йоуна Карси "Рай стрит"), о том, чего уже или никогда вообще нельзя было увидеть. Здесь все — сплошные "Памятники незримому" (Аксел Антас). Однако, по словам куратора, каждый посетитель может выбрать свою собственную линию, собственный способ смотрения.

Выставка EXTENSION.FI. будет работать в "Виктории" до 28 мая.