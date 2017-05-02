16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару приехало современное финское искусство В галерее "Новое пространство" открылась выставка "Буква. Слово. Каллиграфия" Станислав Щеглов: "В офорте сегодня я остался в Самаре один" Подведены итоги VIII фотоконкурса "Самарский взгляд" В Тольятти покажут работы Пабло Пикассо из знаменитой серии Suite 347

Музеи и выставки Культура

В Самару приехало современное финское искусство

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати

В галерее "Виктория" 26 апреля открылась выставка современного финского искусства EXTENSION.FI, передает корреспондент Волга Ньюс.

Фото: http://www.gallery-victoria.ru

Подзаголовок выставки — "Конец света в мистическом лесу". Мистического и загадочного в экспозиции было действительно достаточно. От уха, торчащего из стены ("У стен есть уши, но некому слушать Мики Карху) до женских туфель и кухонной утвари, которые вдруг обретают вторую жизнь, превращаясь в странных насекомых ("Королева ночи" Карина Кайкконен).

Вообще тема "второй жизни" одна из важнейших на этой выставке. Например, работа Кари Кавен "Изображение". Среди свалки мусора художница обнаружила разбитое зеркало и превратила его в объект искусства. Теперь в него настойчиво всматриваются посетители музея, но отражение все время раскалывается, словно в калейдоскопе.

Куратор московской галереи "Триумф" Марина Бобылева подчеркивает, что все работы выставки объединяет также мотив природного: "Эта выставка тесно связана с понятием природного, с его принятием, а также с экологической проблематикой". Но этим она не исчерпывается. Здесь есть работы о прошлом, об усилии воспоминания и о памяти вообще. О том, что исчезло или почти исчезло (Йоуна Карси "Рай стрит"), о том, чего уже или никогда вообще нельзя было увидеть. Здесь все — сплошные "Памятники незримому" (Аксел Антас). Однако, по словам куратора, каждый посетитель может выбрать свою собственную линию, собственный способ смотрения.

Выставка EXTENSION.FI. будет работать в "Виктории" до 28 мая.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:34 Галерея "Виктория" открывает школу современного искусства для детей

От души хочу пожелать успеха!

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:31 В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Молодцы! Хорошее начало!

Olga Prozherova 05 августа 2016 11:07 В Союзе художников откроется выставка петербургских художников Sine cera

У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:17 В Московском музее современного искусства откроется выставка самарского художника Юрия Филиппова

Посмотрим, как все организуют.

Ирина Елеева 28 ноября 2015 15:50 В музее имени Алабина откроется контактный зоопарк "Ноев ковчег"

Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)

Фото на сайте

В выставочном зале Союза художников открылась первая персональная выставка Светланы Кузиной

В выставочном зале Союза художников открылась первая персональная выставка Светланы Кузиной

Выставка графики Станислава Федорова

Выставка графики Станислава Федорова

Вечер памяти художника Юрия Филиппова

Вечер памяти художника Юрия Филиппова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4