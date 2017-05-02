В Самаре врачи спасали взрослых и детей, отравившихся в выходные угарным газом

В воскресенье, 30 апреля, в десятом часу вечера в квартире по ул. Рыльской в Самаре почувствовали себя плохо 10-летний мальчик и восьмилетняя девочка, предположительно отравившиеся угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавших была вызвана "скорая", и врачи службы "03" после оказания помощи увезли детей в лечебное учреждение.

Кстати, это не единичный случай за минувшие выходные, когда медикам приходилось спасать людей с признаками отравления угарным газом.

Так, по данным оперативных служб, подобное случилось в субботу, 29 апреля, в квартире по пр. Карла Маркса, где помощь "скорой" потребовалась пожилой паре - женщине и мужчине в возрасте около 58 лет. После оказания первой помощи медики увезли пострадавших в больницу им. Середавина.