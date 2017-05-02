В клубе "Чайковский" состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

В клубе "Чайковский" 27 апреля состоялась премьера спектакля "Человеческий голос", передает корреспондент Волга Ньюс.
Это новая работа театра-студии "Лицей" по одноименной, легендарной пьесе Жана Кокто. Главную роль в спектакле сыграла актриса Татьяна Смирнова, автор постановки и сценической версии — Александр Ануфриев.
С первых минут театрального действа зрители перенеслись в неухоженную квартиру одинокой француженки. Три дня назад ее бросил возлюбленный. Он променял ее на богатую, молодую особу. Что и говорить, довольно типичная ситуация. Женщина будто теряет под собой опору, она на грани срыва. Кажется, еще мгновение и она решиться на самый отчаянный шаг. Однако, телефонный звонок останавливает, приводит ее в чувство, возвращает к жизни. Она начинает прозревать, срывать с любимого одну за другой маски лжи. Она пытается пробудить в нем что-то человеческое. Но тщетно. Женщина осознанно хватается за свое театральное прошлое. За приглашение своей близкой подруги Марты: вернуться на сцену, в театр.
Как заклинание она твердит: "Я буду мужественной". И она становится мужественной. Актрисе удалась эта тончайшая психологическая игра, сложные переходы из одного психофизического состояния в другое. Героиня Татьяны Смирновой выходит из пике — ее жизнь обретает смысл. Она возвращается на театральные подмостки. Надо держать удар судьбы и не сдаваться никогда — это пытались донести до зрителя создатели спектакля.
Очень органично в ткань спектакля вошли песни и музыкальные композиции из репертуара Патрисии Каас. Точно выбрана сквозная музыкальная тема, звучащая на аккордеоне — "Жизнь в розовом свете". Все это по достоинству оценили зрители — дружными аплодисментами.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают