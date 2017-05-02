В клубе "Чайковский" состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

В клубе "Чайковский" 27 апреля состоялась премьера спектакля "Человеческий голос", передает корреспондент Волга Ньюс.

Это новая работа театра-студии "Лицей" по одноименной, легендарной пьесе Жана Кокто. Главную роль в спектакле сыграла актриса Татьяна Смирнова, автор постановки и сценической версии — Александр Ануфриев.

С первых минут театрального действа зрители перенеслись в неухоженную квартиру одинокой француженки. Три дня назад ее бросил возлюбленный. Он променял ее на богатую, молодую особу. Что и говорить, довольно типичная ситуация. Женщина будто теряет под собой опору, она на грани срыва. Кажется, еще мгновение и она решиться на самый отчаянный шаг. Однако, телефонный звонок останавливает, приводит ее в чувство, возвращает к жизни. Она начинает прозревать, срывать с любимого одну за другой маски лжи. Она пытается пробудить в нем что-то человеческое. Но тщетно. Женщина осознанно хватается за свое театральное прошлое. За приглашение своей близкой подруги Марты: вернуться на сцену, в театр.

Как заклинание она твердит: "Я буду мужественной". И она становится мужественной. Актрисе удалась эта тончайшая психологическая игра, сложные переходы из одного психофизического состояния в другое. Героиня Татьяны Смирновой выходит из пике — ее жизнь обретает смысл. Она возвращается на театральные подмостки. Надо держать удар судьбы и не сдаваться никогда — это пытались донести до зрителя создатели спектакля.

Очень органично в ткань спектакля вошли песни и музыкальные композиции из репертуара Патрисии Каас. Точно выбрана сквозная музыкальная тема, звучащая на аккордеоне — "Жизнь в розовом свете". Все это по достоинству оценили зрители — дружными аплодисментами.