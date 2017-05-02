В Самаре мужчина пострадал при падении с пятого этажа

В ночь с воскресенья на понедельник, с 30 апреля на 1 мая, по предварительным данным, с пятого этажа дома по ул. Дзержинского в Самаре упал и получил множественные травмы мужчина в возрасте около 35 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

После падения пострадавший находился с торца дома. Прибывшие на вызов врачи самарской "скорой" оказали ему помощь и увезли его в больницу с подозрением на политравму