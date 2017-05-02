В Октябрьском районе Самары высадят 30 тысяч цветов

МБУ Октябрьского района Самары "Перспектива" ищет подрядчика, который выполнит работы по посадке рассады однолетних цветов.
Речь идет о высадке на территории района более 30 тыс. саженцев. Среди них 4,2 тыс. голубого агератума, 2,1 тыс. львиного зева, 5,3 тыс. красной сальвии, более 12 тыс. штук желтых и оранжевых бархатцев и другие цветы.
Работы будут разделены на три этапа, в каждом случае подрядчику необходимо будет успеть высадить цветы в пятидневный срок после получения заявки.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 915 тыс. рублей.
Подрядчика должны определить 22 мая.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(