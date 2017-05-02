Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов к ЧМ обойдется в 201 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области заключит контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям стадиона "Самара Арена" и других строящихся объектов к ЧМ-18 на территории Радиоцентра.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о контракте на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в рамках проектирования и строительства комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов Самары (в районе Радиоцентра №3).
Торги не проводились, закупку проведут у единственного подрядчика.
Стоимость контракта составит 201,5 млн рублей.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.