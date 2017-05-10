16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На стадионе "Самара Арена" ведутся отделочные работы "Юниверс-Строй" выкупил проблемный объект "Эл-Гранда" в Советском районе Самары Гостиница Lotte в Самаре построена почти наполовину Строительство здания апелляционного арбитража пытаются перенести в Кировский район Сроки ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесли на начало 2018 года

Строительство Строительство и недвижимость

Освещение фасада меняет облик зданий

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 139
Версия для печати

Светотехническая компания "Лайт Проф Поволжье" занимается проектированием архитектурных подсветок для частных и коммерческих фасадов зданий в разных городах России.

Казалось бы, подсветка здания — это совсем не сложно: купил несколько прожекторов — и готово. На самом деле это совсем неграмотный подход. Каждое здание имеет некий архитектурный замысел, который создает определенную атмосферу вокруг себя, и только при детальной проработке дизайн-проекта можно достичь необходимого эффекта.

Реализовав множество проектов подсветки по России, мы считаем, что они наиболее востребованы в торговых и бизнес-центрах, развлекательных комплексах, частных домах и прилегающих территориях, храмах и церквях, жилых комплексах, отелях и гостиницах. Постепенно набирает популярность использование медиафасадов и больших светодиодных экранов для зданий.

Освещение можно разделить на несколько типов: заливающее, локальное, динамичное и контурное. Применяя RGB-светильники и прожекторы различной мощности в каждом типе, можно создать энергосберегающее и яркое освещение для любого фасада.

В преддверии ЧМ по футболу в 2018 году многие организации, в особенности гостиницы и торговые центры, обращаются за грамотной реализацией проекта архитектурного освещения для привлечения внимания гостей и повышения туристического потенциала города.

Светотехническая компания "Лайт Проф Поволжье" также производит мачты и опоры освещения, которые применяются для подсветки территорий вокруг здания. И при необходимости, светотехнический проект по фасаду может включать освещение прилегающей территории.

Тольятти, Индустриальная, 9, офис 303
Бесплатная линия: 8 800 775 16 53
Наши специалисты ответят на все вопросы.
info@light-prof.ru
www.light-prof.ru

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Фото на сайте

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Реконструкция Московского шоссе

Реконструкция Московского шоссе

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4