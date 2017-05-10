Освещение фасада меняет облик зданий

Светотехническая компания "Лайт Проф Поволжье" занимается проектированием архитектурных подсветок для частных и коммерческих фасадов зданий в разных городах России.

Казалось бы, подсветка здания — это совсем не сложно: купил несколько прожекторов — и готово. На самом деле это совсем неграмотный подход. Каждое здание имеет некий архитектурный замысел, который создает определенную атмосферу вокруг себя, и только при детальной проработке дизайн-проекта можно достичь необходимого эффекта.

Реализовав множество проектов подсветки по России, мы считаем, что они наиболее востребованы в торговых и бизнес-центрах, развлекательных комплексах, частных домах и прилегающих территориях, храмах и церквях, жилых комплексах, отелях и гостиницах. Постепенно набирает популярность использование медиафасадов и больших светодиодных экранов для зданий.

Освещение можно разделить на несколько типов: заливающее, локальное, динамичное и контурное. Применяя RGB-светильники и прожекторы различной мощности в каждом типе, можно создать энергосберегающее и яркое освещение для любого фасада.

В преддверии ЧМ по футболу в 2018 году многие организации, в особенности гостиницы и торговые центры, обращаются за грамотной реализацией проекта архитектурного освещения для привлечения внимания гостей и повышения туристического потенциала города.

Светотехническая компания "Лайт Проф Поволжье" также производит мачты и опоры освещения, которые применяются для подсветки территорий вокруг здания. И при необходимости, светотехнический проект по фасаду может включать освещение прилегающей территории.

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