Суд снова отказался выпустить на волю Татьяну Жевжаренко, похитившую около миллиарда рублей

В пятницу, 28 апреля, суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Оксаны Мельниковой снова отказался выпустить из мест лишения свободы известную мошенницу Татьяну Жевжаренко.

Об этом Волга Ньюс сообщил старший помощник прокурора за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Дмитрий Теркунов.

Напомним, в марте 2015 г. Жевжаренко признали виновной по статье "Мошенничество в сфере кредитования" и назначили шесть с половиной лет колонии.

С 2006 г. компании Жевжаренко (ЗАО "Полимер-авто", ООО "Торговый дом "ПЗМиР" и другие) кредитовались в ОАО "Альфа-банк", представляя ложные сведения о финансовом состоянии. А в конце 2007 г. работники этих организаций и расчеты по их контрактам с АвтоВАЗом были переведены на компании с теми же названиями, но другими ИНН.

Таким образом у самарского филиала "Альфа-банка" было похищено 148 млн рублей.

Аналогичные схемы женщина применяла еще с восемью банками. Совокупный ущерб от ее деятельности составил около 1 млрд рублей.

В 2016 г. Жевжаренко подавала прошение об условно-досрочном освобождении, но 17 ноября Куйбышевский районный суд Самары вынес отказ.

После этого женщина обратилась в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания исправительными работами. На этот раз Куйбышевский райсуд под председательством судьи Ларисы Макогон его удовлетворил.

Прокуратура с мнением судьи не согласилась.

"По иску Альфа-банка было выплачено всего 867 рублей, - рассказал Волга Ньюс Дмитрий Теркунов. - Еще 6481 рубль удержали с ее зарплаты (на производственной зоне Жевжаренко работает сборщиком светильников). Эти две суммы - все, что удалось с нее взыскать. А кроме того, Жевжаренко имеет десять нареканий - именно столько раз она нарушала режим. В числе нарушений - и хранение мобильного телефона, то есть запрещенного предмета. В свете перечисленного мы не считаем, что заключенной следует смягчать наказание".

Самарский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона обратился с апелляционными представлениями на решение Куйбышевского районного суда в облсуд. Облсуд требование удовлетворил и отправил ходатайство об изменении наказания на новое рассмотрение.

28 апреля судья Куйбышевского районного суда Оксана Мельникова отказала Жевжаренко в смягчении наказания.