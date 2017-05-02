Суд снова отказался выпустить на волю Татьяну Жевжаренко, похитившую около миллиарда рублей

В пятницу, 28 апреля, суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Оксаны Мельниковой снова отказался выпустить из мест лишения свободы известную мошенницу Татьяну Жевжаренко.
Об этом Волга Ньюс сообщил старший помощник прокурора за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Дмитрий Теркунов.
Напомним, в марте 2015 г. Жевжаренко признали виновной по статье "Мошенничество в сфере кредитования" и назначили шесть с половиной лет колонии.
С 2006 г. компании Жевжаренко (ЗАО "Полимер-авто", ООО "Торговый дом "ПЗМиР" и другие) кредитовались в ОАО "Альфа-банк", представляя ложные сведения о финансовом состоянии. А в конце 2007 г. работники этих организаций и расчеты по их контрактам с АвтоВАЗом были переведены на компании с теми же названиями, но другими ИНН.
Таким образом у самарского филиала "Альфа-банка" было похищено 148 млн рублей.
Аналогичные схемы женщина применяла еще с восемью банками. Совокупный ущерб от ее деятельности составил около 1 млрд рублей.
В 2016 г. Жевжаренко подавала прошение об условно-досрочном освобождении, но 17 ноября Куйбышевский районный суд Самары вынес отказ.
После этого женщина обратилась в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания исправительными работами. На этот раз Куйбышевский райсуд под председательством судьи Ларисы Макогон его удовлетворил.
Прокуратура с мнением судьи не согласилась.
"По иску Альфа-банка было выплачено всего 867 рублей, - рассказал Волга Ньюс Дмитрий Теркунов. - Еще 6481 рубль удержали с ее зарплаты (на производственной зоне Жевжаренко работает сборщиком светильников). Эти две суммы - все, что удалось с нее взыскать. А кроме того, Жевжаренко имеет десять нареканий - именно столько раз она нарушала режим. В числе нарушений - и хранение мобильного телефона, то есть запрещенного предмета. В свете перечисленного мы не считаем, что заключенной следует смягчать наказание".
Самарский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона обратился с апелляционными представлениями на решение Куйбышевского районного суда в облсуд. Облсуд требование удовлетворил и отправил ходатайство об изменении наказания на новое рассмотрение.
28 апреля судья Куйбышевского районного суда Оксана Мельникова отказала Жевжаренко в смягчении наказания.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?