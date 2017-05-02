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Дорожное строительство Транспорт и связь

Строительство дороги в Среднем Аверкино Похвистневского района обойдется в 37 млн рублей

ПОХВИСТНЕВО. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация с.п. Среднее Аверкино Похвистневского района ищет подрядчика, который построит и обустроит дорогу в селе, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель обязуется все успеть до 31 декабря этого года. На это ему из областного, районного и местного бюджетов выделят 36,9 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 мая, а итоги подведут 25 мая.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

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