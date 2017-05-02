Строительство дороги в Среднем Аверкино Похвистневского района обойдется в 37 млн рублей

Администрация с.п. Среднее Аверкино Похвистневского района ищет подрядчика, который построит и обустроит дорогу в селе, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель обязуется все успеть до 31 декабря этого года. На это ему из областного, районного и местного бюджетов выделят 36,9 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 мая, а итоги подведут 25 мая.