Строительство дороги в Среднем Аверкино Похвистневского района обойдется в 37 млн рублей

Администрация с.п. Среднее Аверкино Похвистневского района ищет подрядчика, который построит и обустроит дорогу в селе, сообщается на сайте госзакупок.
Победитель обязуется все успеть до 31 декабря этого года. На это ему из областного, районного и местного бюджетов выделят 36,9 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 мая, а итоги подведут 25 мая.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?