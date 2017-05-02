При тушении дачного дома у Черновского водохранилища обнаружено тело мужчины

Во вторник, 2 мая, в 2:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Строммашивец", что у Черновcкого водохранилища в Волжском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте вызова горел дачный дом на общей площади 30 кв. метров. В его тушении участвовали пять человек. Пожар удалось полностью ликвидировать в 3:30.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
Причина гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора