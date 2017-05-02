При тушении дачного дома у Черновского водохранилища обнаружено тело мужчины

Во вторник, 2 мая, в 2:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Строммашивец", что у Черновcкого водохранилища в Волжском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте вызова горел дачный дом на общей площади 30 кв. метров. В его тушении участвовали пять человек. Пожар удалось полностью ликвидировать в 3:30.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что во время работ по ликвидации пожара было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

Причина гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.