"Нива" расширяет возможности самарского земледелия

Сравнительно небольшое хозяйство в Богатовском районе отличает незаурядная готовность к экспериментам: несмотря на риски, здесь возделывают нетипичные для Самарской области культуры. Результаты убеждают не менять направление.

Около 20 лет назад бывшая территория колхоза им. Чапаева в Богатовском районе оказалась поделена между вновь образованными фермерскими хозяйствами. ТО "Нива" (позже преобразованному

в ООО) досталось 2000 га. Впоследствии эта территория увеличилась еще на 400 га. В хозяйстве считают, что главное - не масштабы, а результат. И чем он устойчивее, тем выше уверенность в правильности выбора и желание пробовать новое.

Примерно поровну, по 350 га, отданы площади под озимую и яровую пшеницу, гречиху, ячмень, подсолнечник и лен. Председатель "Нивы" Н.А.Смоляков не считает, что хозяйство занимается чем-то особенным. Вся Самарская область находится в зоне рискованного земледелия, и "Нива" этих рисков не боится. Здесь всегда ищут наиболее рентабельные культуры, пробуют нестандартные варианты и готовы меняться в любой момент. Жизнь заставляет учитывать не только погодные условия, точно соблюдать агротехнику, но и следить за тенденциями зернового рынка, от которых зависит рентабельность хозяйства.

Вот, например, нетипично для наших мест выращивание льна. А в "Ниве" его производят несмотря на то, что процесс сбыта связан с определенными трудностями. "Лен - культура хорошая, не очень требовательная, но в Самарской области не востребованная, - рассказывает агроном А.А.Федяшов. - Посредники, перепродающие его за границу, требуют определенного уровня качества, и мы не всегда можем его гарантировать по уровню влажности из-за отсутствия сушилки". Однако "Нива" не пасует перед трудностями и льном занимается уже пять лет.

Еще один амбициозный проект хозяйства - выращивание пшеницы твердых сортов. Как правило, такую везут к нам из Оренбургской области. Самарских земледельцев останавливает неустойчивая урожайность культуры (бывает, что удается взять только 5 центнеров с 1 га) и проблемы с качеством. Однако в нашем регионе она настолько в дефиците, что цена на нее вдвое выше, чем на повсеместно выращиваемую пшеницу мягких сортов. "Нива" и здесь готова рисковать. "Твердая пшеница нам идеально подходит. Главное - правильно подобрать сорт", - уверен Федяшов.

Основательный подход к делу читается во всем. Для эффективного выращивания подсолнечника "Нива" использует инновационную систему Clearfield. Это специальная комбинация гербицида, уничтожающая все виды сорняков и позволяющая сохранить необходимую растению влагу в почве. И результат растениеводов радует высокой урожайностью культуры и существенной экономией на трудозатратах.

Земледельцев "Нивы" опыт научил правильно выбирать семена зерновых. При всем богатстве выбора предпочтение отдается семенам зерновых местной селекции. Ячмень - Поволжский 65, гречиха - Куйбышевская 85, пшеница - Кинельская нива. Эксперименты убедили, что родные сорта зерновых лучше. Разве что подсолнечник импортный.

Выбирая свой путь, "Нива" сталкивается со множеством проблем. Выходит из строя старая техника - ее ремонтируют: модернизируют, обновляют двигатели. В условиях экономических трудностей, когда покупка новых машин не под силу, приходится "выжимать" ресурс из старой. Уже почти во всех тракторах, комбайнах, ЗИЛах обновлены двигатели. Ремонтируют сами, отчасти решая проблему занятости земледельцев в межсезонье. Трудности закалили степняков, сделали их гибкими, готовыми к любым испытаниям и требованиям рынка.