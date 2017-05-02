В Сызрани нашли незаконную нефтеперегонную установку, загрязнявшую почву

В пос. Новокашпирский в ходе проведенной прокурорской проверки в апреле была обнаружена незаконная установка для переработки нефти и продуктов ее переработки, сообщает syzran-small.ru.
При этом установлено, что из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты сбрасывались в слои почвы. Материалы прокурорской проверки были направлены в сызранский Следственный комитет. 28 апреля было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Расследование уголовного дела взято прокуратурой Сызрани на особый контроль.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...