Самарец, желавший купить алкоголь в запрещенное время, получил ножевое ранение

В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с конфликтом в магазине на 6-й просеке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 26-летний мужчина выпивал со знакомым. Когда спиртное закончилось, они решили сходить за добавкой в магазин на 6-й просеке. В торговой точке посетители требовали продать им алкоголь, но 39-летний продавец отказал, сославшись на позднее время, в которое продажа спиртного уже запрещена. Посетители остались недовольны. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где началась драка между продавцом и двумя покупателями. Во время потасовки работник торговой точки забежал в магазин, взял нож, вернулся и ударил им одного из оппонентов.
Пострадавшего доставили в больницу.
Задержанный, ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью признал вину. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...