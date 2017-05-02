В Похвистневе приведут в порядок дорогу по улице Революционной

Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дороги по ул. Революционной в Похвистневе завершится 15 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет отремонтировать участок от ул. Революционной, 221 до железнодорожного переезда и от ул. Революционной, 54 до автотрассы Самара-Бугуруслан в течение 30 дней с момента подписания договора.
Согласно документации, общая протяженность участков составляет 1,4 тыс. погонных метра.
На все работы выделят 12,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.
Прием заявок завершится 19 мая.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(