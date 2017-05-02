В Похвистневе приведут в порядок дорогу по улице Революционной

Прием заявок на участие в аукционе по ремонту дороги по ул. Революционной в Похвистневе завершится 15 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать участок от ул. Революционной, 221 до железнодорожного переезда и от ул. Революционной, 54 до автотрассы Самара-Бугуруслан в течение 30 дней с момента подписания договора.

Согласно документации, общая протяженность участков составляет 1,4 тыс. погонных метра.

На все работы выделят 12,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.

Прием заявок завершится 19 мая.