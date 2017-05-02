Определились финалисты литературного турнира "Библиотека открывает таланты"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 29 апреля состоялся финал IX Межрегионального литературного турнира "Библиотека открывает таланты", сообщила пресс-служба СОУНБ.

Ежегодный турнир для авторов от 14 до 27 лет проводится библиотекой при поддержке Самарской областной писательской организации. Благодаря конкурсу "Библиотека открывает таланты" молодые поэты могут не только продемонстрировать лучшие работы, но и проанализировать свое творчество вместе с экспертами и коллегами.

Ежегодно в рамках турнира проводятся мастер-классы, в ходе которых определяются участники полуфинала конкурса. В 2017 г. рекомендации по улучшению писательских навыков молодым поэтам давали литератор, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы СГИК Леонид Немцев; поэт, член Союза писателей России, руководитель литературной студии Евгений Чепурных и доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью факультета филологии и журналистики Самарского университета Татьяна Журчева.

Перед началом полуфинала участников турнира поприветствовала заместитель директора СОУНБ по науке Наталья Малкова.

"Мы проводим литературный турнир уже девятый раз, но я чувствую, что он будет проходить и в двадцатый раз, и в тридцатый, поскольку это очень удачная форма мероприятия для тех, кто любит русский язык, для тех, кто находится в литературном процессе, для тех, кто любит поэтическое творчество, для тех, кто хочет развиваться. И не случайно наше мероприятие называется "турнир": не "битва", не "поединок", а позитивное соперничество".

По итогам выступлений из 20 полуфиналистов в финал конкурса вышли четыре человека. По результатам финала конкурса Гран-при — сертификат на издание книги (тираж — 300 экземпляров) — получила Мария Зинова (Сызрань), известная в поэтическом кругу под псевдонимом Ия Нова.

Второе место досталось Михаилу Солодовникову (Самара), на третьем месте — Румяна Грумеза (Самара).

Призом зрительских симпатий награждена Анастасия Устинова (Новокуйбышевск).

Все полуфиналисты получили призы от партнеров конкурса — сети книжных магазинов "Читай-город", кондитерской фирмы "Лиронас" и интернет-магазина канцелярских товаров "Апекс". Музыкальным подарком всем присутствующим стало выступление на финале турнира Любови Долговой (вокал) и Дмитрия Дмитриева (гитара) из коллектива Jazz Guide Jam.

"На самом деле, конкурс — это только конкурс. Сейчас устраивается много конкурсов среди разных творческих профессий, но все мы прекрасно знаем: в творчестве соревноваться совершенно бесполезно. Каждый идет своей дорогой, а конкурсы — это просто возможность услышать других и показать себя… Поэзия — это ремесло в самом высоком, в самом прекрасном смысле этого слова, а ремеслу надо учиться, учиться, учиться…", — отметила ведущая мастер-класса и член жюри Татьяна Журчева, подводя итоги турнира.

В дальнейшем молодые поэты получат возможность принять участие во Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко, а их лучшие произведения будут рекомендованы к публикации в писательских журналах и альманахах.