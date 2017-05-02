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Преступления Происшествия

Экс-гендиректора "Красноярского РТП" обвинят в растрате

КРАСНЫЙ ЯР. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районном суде с февраля 2017 г. идет судебное разбирательство по делу 68-летнего местного жителя Евгения Мареева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

По версии предварительного следствия, которое провела районная полиция, в 2010 г. Мареев, являясь гендиректором ОАО "Красноярское РТП", продал принадлежащие предприятию 20 соток с неработающей котельной, расположенные в райцентре на ул. пос. Сельхозтехника, 16.

Оценка показала, что участок стоил 1,25 млн рублей. Предпринимателю Семену Ковалеву, согласно приказу по предприятию, землю продали за 99 тыс. рублей. Сам же покупатель уверяет, что отдал за сотки 5 млн рублей. Расписку новому владельцу Мареев выдал на 1,1 млн рублей.

По мнению же специалиста, проводившего судебно-бухгалтерскую экспертизу, эти деньги Мареев не внес ни в кассу, ни на расчетный счет ОАО.

Как рассказала бухгалтер предприятия Романова, в 2010 г. Мареев продал своему ООО "Колорит" участок площадью 3068 кв. м. с АЗС за 199 тыс. рублей. Чтобы в договоре купли-продажи ему не пришлось расписываться и за продавца, и за покупателя, Романовой выписали доверенность от ООО "Колорит" на совершение сделки. Этот эпизод был выделен в отдельное производство и следствие по нему полиция еще ведет.

По закону руководитель ОАО должен получать согласие собрания акционеров на совершение следок с имуществом предприятия, превышающим 10% балансовой стоимости фирмы.

Как установило предварительное следствие, на момент продажи земли балансовая стоимость "Красноярского РТП" составляла всего 4,66 млн руб., а значит Мареев должен был обратиться к акционерам за согласием. Но обсуждение этого вопроса допрошенные акционеры вспомнить не смогли. Это и послужило основанием для обвинения Мареева в злоупотреблении полномочиями.

К уголовному делу подшита характеристика на подсудимого: "Более 18 лет работает в должности генерального директора ОАО "Красноярское ремонтно-техническое предприятие", депутат собрания представителей Красноярского района четвертого созыва по Белозерскому одномандатному округу № 8, за годы руководства Е. Мареев зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны грамотным руководителем, способным принимать ответственные, самостоятельные, политические решения".

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