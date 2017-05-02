Полицейские изъяли почти 7 кг наркотиков в частном доме у "Космопорта"

В Самаре в конце апреля был проведен обыск в частном доме на ул. Печерской, где проживает 23-летний молодой человек.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, операция проводилась в рамках расследования масштабного уголовного дела о сбыте наркотиков, причем участвовали в ней не только самарские полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков, но и их коллеги из Татарстана.

В итоге оперативники нашли три вида наркотиков общей массой 6,957 кг. Предполагается, что их должны были расфасовать и сбывать через тайники — закладки.

Уголовное дело уже возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый, у которого их нашли, задержан на 48 часов. Решать вопрос о его долговременном аресте должен суд.