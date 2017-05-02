Полицейские изъяли почти 7 кг наркотиков в частном доме у "Космопорта"

В Самаре в конце апреля был проведен обыск в частном доме на ул. Печерской, где проживает 23-летний молодой человек.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, операция проводилась в рамках расследования масштабного уголовного дела о сбыте наркотиков, причем участвовали в ней не только самарские полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков, но и их коллеги из Татарстана.
В итоге оперативники нашли три вида наркотиков общей массой 6,957 кг. Предполагается, что их должны были расфасовать и сбывать через тайники — закладки.
Уголовное дело уже возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый, у которого их нашли, задержан на 48 часов. Решать вопрос о его долговременном аресте должен суд.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...