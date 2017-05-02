В Самарской филармонии пройдет праздничный концерт "Нам нужна одна Победа…"

В четверг, 4 мая, в 16:00 в Концертном зале Самарской государственной филармонии состоится Праздничный концерт "Нам нужна одна Победа…", посвященный 72-й годовщине Великой Победы, сообщила пресс-служба учреждения.

В этот день прозвучат песни и стихи о Великой Отечественной войне. Исполнители: Артисты и солисты Самарской государственной филармонии, Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков, режиссер-постановщик — заслуженный артист РФ Сергей Куранов.