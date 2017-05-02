В среду, 3 мая, в 12:00 в Доме журналиста открывается выставка художницы Юлии Кузнецовой "Игры солнца и теней", сообщила пресс-служба областной организации Союза журналистов.

Название выставки имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно напрямую говорит, что в основах работ автора лежит игра света и тени, с другой — раскрывает зрителю две стороны творчества художника — яркую, наиболее заметную, живописную, то есть "солнечную" и графическую, "теневую" серию работ, которая будет представлена впервые.

В экспозицию вошли новые работы-натюрморты, пейзажи, городские и ландшафтные, выполненные на пленэре, а также графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь, на которых запечатлены улочки родного города, "выхваченные" из городской суеты, знакомые и узнаваемые места Самары и другие сюжеты.